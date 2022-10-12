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Sağlık

Tarama programıyla binlerce bebek ve çocuğun görme kusurları erken teşhis edildi

Sağlık Bakanlığınca 0-3 ay bebekler, okul öncesi ve ilköğretim 1. sınıf çocuklara yönelik görme taramalarıyla geçen yıl 18 bin 596 bebek ve çocuğa erken tanı konuldu.

Yeşim Sert Karaaslan   | 12.10.2022
Tarama programıyla binlerce bebek ve çocuğun görme kusurları erken teşhis edildi

Ankara

Sağlık Bakanlığınca, 0-7 yaş gruplarına yönelik görme tarama programıyla geçen yıl 18 bin 596 bebek ve çocuğa erken tanı konuldu.

AA muhabirinin, 13 Ekim Dünya Görme Günü dolayısıyla, Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca oluşturulan Ulusal Engelli Veri Sistemi'nde kayıtlı 1 milyon 414 bin 643'ü erkek, 1 milyon 97 bin 307'si kadın, 2 milyon 511 bin 950 engelli bulunuyor.

Ağır engeli bulunan 775 bin 12 kişinin yüzde 9,5'ini görme engelliler oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de görmede zorluk çeken çocuk oranı yüzde 2,2, bu oran 2-6 yaş grubunda yüzde 1,7, 7-14 yaş grubunda ise yüzde 2,6.

Sağlık Bakanlığınca, Türkiye'de çocukluk çağında sık görülen sağlık sorunlarının erken tanınması ve gerekli tedavilerinin sağlanabilmesi amacıyla çeşitli tarama programları yürütülüyor.

Bu kapsamda, 0-3 ay bebekler, okul öncesi 36-48 ay arası ve okul çağı, ilköğretim birinci sınıf çocuklarda sık görülen görme kusurlarına yönelik taramalar yapılıyor.

Taramalarla görmenin normal gelişimini engelleyecek risk etmenlerinin saptanması, yetersiz gören bebek ve çocukların erken dönemde belirlenerek, tedavilerine başlanılması amaçlanıyor. Aile Sağlığı Merkezlerinde, aile hekimlerince bu 3 gruba ücretsiz görme taraması yapılıyor.

Aile hekimlerinin gerekli gördüğü durumlarda bebek ve çocuklar, göz hastalıkları uzmanlarına sevk ediliyor.

Erken dönemde saptanabilecek görme kusurları için Bakanlık tarafından yapılan tarama programıyla geçen yıl 18 bin 596 bebek ve çocukta riskli durum tespit edildi. Erken tanı imkanına kavuşan bebek ve çocuklar, tedavileri için sağlık kurumlarına sevk edildi.

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