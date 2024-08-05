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Sağlık

Sünnet için "çocuğun yaşına dikkat edilmesi" önerisi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akçay "Çocuğun ilk 2 yaş içinde tuvalet eğitimi öncesinde sünnet olmasını öneren makaleler mevcut. 2-6 yaş aralığında çocukta sünnet önerilmemekte" dedi

Lale Bildirici Büyükkarakaya  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Sünnet için "çocuğun yaşına dikkat edilmesi" önerisi

İstanbul

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, erkek çocuklarının hayatında önemli yere sahip sünnetin zamanlaması, çocuğun yaşı, kullanılan yöntem ve uygulanma şartları önem taşıyor.

Hekim olmayanlar tarafından yapıldığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen sünnet için ideal yaş da en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Akçay, sünnet için 2 yaş öncesi ve 6 ila 10 yaş arasının önerildiğini belirtti.

Doç. Dr. Akçay, "Sünnet, penis kanseri gibi hastalıklara karşı koruyucudur. Bu yüzden sünnet özellikle ilk 2 yaş için daha uygundur." ifadelerini kullandı.

Sünnet yaşının çocuk özelinde düşünülmesi gerektiğine dikkati çeken Akçay, "Çocuğun doğuştan sünnetli olması (hipospadias) yani sünnet derisinin olmaması, çocuğun fazla kilolu olmasından ötürü gömük penisinin olması veya psikolojik sebeplere ve aile dinamiklerine bağlı sünnet için önerilen yaş aralığı değişmektedir. Çocuğun doğumundan sonra ilk 2 yaş içinde, tuvalet eğitimi öncesinde sünnet olmasını öneren makaleler literatürde mevcuttur. 2-6 yaş aralığında çocuktaki psikososyal gelişim açısından harici bir tıbbi zorunluluk olmadıkça sünnet önerilmemektedir. Diğer önerilen yaş aralığı ise 6-10 yaş aralığıdır." bilgisini verdi.

Doç. Dr. Akçay, "parafimozis" adı verilen durumda acil sünnet olunması gerektiğini anlattı.

Sünnetin genel veya lokal anesteziyle yapıldığını vurgulayan Akçay, "Cerrahi sonrasında enfeksiyon riskini azaltmak için yara hattına 4-5 gün boyunca antibiyotikli krem önerilir. Bu esnada su değdirilmemesi de önemlidir." ifadelerini kullandı.

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