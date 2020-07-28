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Sağlık

Sinsi ilerleyen hepatit C hastalığına dikkat

TKAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ramazan İdilman,"Maalesef ülkemizde hala 'kayıp hasta' yani hepatit C virüsünü taşıdığından habersiz olan pek çok kişi bulunuyor." dedi.

Zeynep Rakipoğlu   | 28.07.2020
Sinsi ilerleyen hepatit C hastalığına dikkat

İstanbul

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ramazan İdilman, hepatit C'nin genellikle belirtisiz ilerleyen bir hastalık olduğu için teşhis konulmasının zorlaşabildiğini, Türkiye'de "kayıp hasta" yani hepatit C virüsünü taşıdığından habersiz olan pek çok kişinin bulunduğunu bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, viral hepatitlere dikkati çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Hepatit Birliği tarafından 28 Temmuz'un Dünya Hepatit Günü olarak kabul edildiği kaydedildi.

Kan yoluyla bulaşan hepatit C virüsünün (HCV) tedavi edilmezse siroza, karaciğer kanserine yol açabildiği ve ölümcül olabildiği belirtilen açıklamada, dünyada 71 milyon kişide kronik hepatit C hastalığının olduğu öngörüldüğü, Türkiye'de ise yaklaşık 250 bin ila 550 bin erişkin kişinin HCV ile enfekte olduğu ve bunların büyük çoğunluğunun durumun farkında olmadığının düşünüldüğü aktarıldı.

Kronik hepatit C virüsü enfeksiyonunun, genellikle kişilerin kan bağışı esnasında test edilinceye veya rutin bir tıbbi muayene sırasında bulunan anormal bir kan testi sonucu çıkıncaya kadar fark edilmediğine işaret edilen açıklamada, karaciğeri etkileyen bir enfeksiyon türü olan hepatit C ile yaşayanların yaklaşık yüzde 80'inde hiçbir belirti ortaya çıkmadığı için "sinsi bir hastalık" olarak kabul edildiği vurgulandı.

"Risk grubundakilerin kan testi yaptırmaları son derece önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TKAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ramazan İdilman, hepatit C enfeksiyonuna karşı risk grubundaki kişilerin teşhisi için kan tahlili yaptırmanın önemine dikkati çekti.

İdilman, "Hepatit C, genellikle belirtisiz ilerleyen bir hastalık olduğu için teşhis koyulması zorlaşabiliyor. Maalesef ülkemizde hala 'kayıp hasta' yani hepatit C virüsünü taşıdığından habersiz olan pek çok kişi bulunuyor. Semptom olarak en sık rastlanan halsizlik ve yorgunluk ise sadece karaciğer hastalığına özgü şikayetler olmadığı için hastanın hekime başvurması gecikiyor. Oysa erken teşhis ile tedavi edilirse hepatit C'ye bağlı hastalığın ilerlemesini durdurarak hastaların hayatını kurtarabiliyoruz." ifadelerini kullandı.


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