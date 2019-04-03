Sancaktepe'ye Sağlık Vadisi yapılacak
Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul Sancaktepe'de büyük bir alanımız var. İhale süreci başlayan bir şehir hastanemiz söz konusu. Baştan itibaren burayla entegre, daha büyük Sağlık Vadisi'ni orada planlıyoruz." dedi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul ve Ankara'da kurulması planlanan Sağlık Vadisi hakkında bilgi vererek, bu konuda bin dönümü geçebilecek bir alandan bahsettiklerini söyledi.
Üniversitelerin bulunduğu kavşak noktada, Bilkent, ODTÜ ve Hacettepe'nin olduğu, Bilkent Şehir Hastanesinin de bitişiğinde olan bir alandan bahsettiklerini belirten Koca, "Özellikle bizim TÜSEB yapımız var. Bu yapı, hem Ar-Ge'yi özellikle de ürün hedefli Ar-Ge'yi fonlamak üzere bir yaklaşım içinde olacak. Yani daha pratik düşünen ama işi ürün noktasında mutlak hedefleyen, gerektiğinde üniversiteleri veya firmaları destekleyen bir Sağlık Vadisi olacak." ifadesini kullandı.
İlerleyen dönemde yüzde 50 oranında ilaç, malzeme ve cihazı yerlileştirme noktasındaki hedefle bu vadinin önemli olacağını vurgulayan Koca, şöyle konuştu:
"İstanbul Sancaktepe'de büyük bir alanımız var. Biliyorsunuz orada da ihale süreci başlayan bir şehir hastanemiz söz konusu. Baştan itibaren burayla entegre, daha büyük Sağlık Vadisi'ni orada planlıyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte bu vadiler yerlileştirme ve millileştirme ile fikri mülkiyet hakkı elde etmek için birçok alanda ilaç, malzeme, cihaz ve aşıda önemli olacak."
"Sağlık Market'te yerli olan tercih edilecek"
Koca, tıbbi cihazların daha hızlı ve uygun fiyata tedarik edilmesi için hayata geçirilecek "sağlık market" projesi hakkında da bilgi verdi.
Sağlık market ile ilgili birtakım malzemelerde toplu alım dönemine girdiklerini vurgulayan Koca, buna özellikle kulak implantından başladıklarını dile getirdi.
Benzer şekilde pil, stent ve kardiyolojiyle ilgili malzemelerin alımıyla ilgili bir çalışmanın içinde olduklarını aktaran Koca, şunları kaydetti:
"Sağlık Market'i daha da yaygınlaştırıp, özellikle hem üniversitelerin hatta özel sektörün ve kamunun anlık ihtiyacını karşılayabilir olduğu ve en uygun fiyat, özellikle de yerli olanı tercih etme çerçevesinde bir alım söz konusu olacak. Buna başladık, daha da geliştirmiş olacağız. Biz bunu sadece Türkiye'de tek yerde yapmıyoruz. Birçok ilde e-ihale tarzında bölgedeki küçük olan üreticiyi de kollayan bir yaklaşım içinde ihaleyi planlıyoruz. 'Birinden alalım, diğerleri devre dışı kalsın' dediğinizde bir yıl sonra ihaleye gelecek kişi bulmazsınız."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.