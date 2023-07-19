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Sağlık

Samsun Şehir Hastanesi inşaatı sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastane yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesi, diyaliz yatakları, tam teşekküllü ameliyathaneleri ve her alanda uzman sağlık personeliyle hastalara uluslararası standartlarda tedavi imkanları sunacak." dedi.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Samsun Şehir Hastanesi inşaatı sürüyor

Ankara

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Samsun Şehir Hastanesinin yapımının hızla devam ettiğini belirtti.

Hastanenin tamamlandığında bölge halkının tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılayacağını ifade eden Koca, şunları kaydetti:

"Hastane yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesi, diyaliz yatakları, tam teşekküllü ameliyathaneleri ve her alanda uzman sağlık personeliyle hastalara uluslararası standartlarda tedavi imkanları sunacak."

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