Samsun Şehir Hastanesi inşaatı sürüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastane yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesi, diyaliz yatakları, tam teşekküllü ameliyathaneleri ve her alanda uzman sağlık personeliyle hastalara uluslararası standartlarda tedavi imkanları sunacak." dedi.
Ankara
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Samsun Şehir Hastanesinin yapımının hızla devam ettiğini belirtti.
Samsun Şehir Hastanesi hızla devam ediyor. Tamamlandığında bölge halkının tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 19, 2023
Yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesi, diyaliz yatakları, tam teşekküllü ameliyathaneleri ve her alanda uzman sağlık personeliyle hastalara uluslararası… pic.twitter.com/lz3x84753d
Hastanenin tamamlandığında bölge halkının tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılayacağını ifade eden Koca, şunları kaydetti:
"Hastane yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesi, diyaliz yatakları, tam teşekküllü ameliyathaneleri ve her alanda uzman sağlık personeliyle hastalara uluslararası standartlarda tedavi imkanları sunacak."
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