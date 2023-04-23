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Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Süper Lig’in 31. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşması sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.
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Sağlık

Sağlıksız beslenme "agresif prostat kanseri" riskini artırabilir

Yeni bir araştırmada, sağlıksız beslenmenin "agresif prostat kanseri" riskini artırabileceği tespit edildi.

Nuri Aydın  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
Sağlıksız beslenme "agresif prostat kanseri" riskini artırabilir

Ankara

Hindustan Times'ın haberine göre, araştırmacılar, İspanya'da 1992-1996 yıllarında 15 bin 296 kişinin yemek yeme alışkanlıklarını inceledi.

Araştırmada, bu gözetim grubunda sağlıklı beslenme alışkanlıkları bulunmayan 609 kişide "agresif prostat kanseri" geliştiği görüldü.

Araştırmacılardan Adela Castello-Pastor konuya dair açıklamasında, bulguların sağlıksız beslenme alışkanlıklarından kaçınmanın agresif prostat kanserini önlemek için en iyi beslenme stratejisi olabileceğini gösterdiğini kaydetti.

Castello-Pastor, sağlıklı beslenmenin diğer kronik hastalıkların gelişme riskini de azaltabileceğini vurguladı.

Sağlıksız beslenme alışkanlığı, yüksek miktarda yağlı süt ürünleri, işlenmiş et ve et ürünleriyle tatlı ve tahıl ürünlerinin yanı sıra kalorili içecekleri tüketmek olarak biliniyor.

Öte yandan, araştırmada, sağlıklı beslenme alışkanlığının ise prostat kanser riskine bir etkisinin bulunmadığına da işaret edildi.

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