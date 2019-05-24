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Sağlık

Sağlık turizminde hedef Tatar vatandaşları

Termal Sağlık ve Turizm Derneği Başkanı Yavuz Yılık, "Tataristan'da Türkiye Termal ve Sağlık Turizmi Tanıtım Toplantısı gerçekleştirdik." dedi.

Mehtap Yılmaz   | 24.05.2019
Sağlık turizminde hedef Tatar vatandaşları

Ankara

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, Tataristan'da "Türkiye Termal ve Sağlık Turizmi Tanıtım Toplantısı" yaptıklarını belirterek, "Yürüttüğümüz faaliyetlerle 2020'nin ilk 2 çeyreğinde, Türkiye'deki termal merkezler ve hastanelere 100 bin Tatar turistin gelmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılık, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin sağlık ve termal turizmdeki imkanlarını tüm dünyada bilinir kılmak istediklerini, bu kapsamda Tataristan'ın başkenti Kazan'da "Türkiye Termal ve Sağlık Turizmi Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yavuz Yılık, Tataristan'daki acente, tur operatörü, sağlık turizmi profesyonelleri, sağlık çalışanları ve yerel dernek temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyeli, termal zenginlikleri, termal tesisleri ve sağlık kuruluşlarının sunduğu olanakların anlatıldığını ifade etti.

Organizasyonun Türk turizmciler ile Kazanlı turizmcilerin iş birliği yapmalarına da olanak sağladığını belirten Yılık, şunları kaydetti:

"Toplantı çok başarılı geçti. Sağlık turizm acentelerine destek olarak ve Türkiye'deki bakanlıkların temsilcileriyle acentelerin koordinasyonunu sağlayarak satışları artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Tataristan'daki sağlık kuruluşlarını Türkiye'ye davet ediyoruz. Yürüttüğümüz faaliyetlerle 2020'nin ilk 2 çeyreğinde, Türkiye'deki termal merkezler ve hastanelere 100 bin Tatar turistin gelmesini bekliyoruz."

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