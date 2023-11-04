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Sağlık

Sağlık turizminde diş tedavisine ilgi yoğun

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Orhan Koç, sağlık turizminde diş tedavisinin ciddi ivme yakaladığını, hemen hemen her ülkeden Türkiye'ye hasta geldiğini bildirdi.

Hatice Özdemir Tosun  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
Sağlık turizminde diş tedavisine ilgi yoğun Fotoğraf: Orhan Çiçek / AA

Antalya

Antalya'da ANFAŞ Expo Center'da açılan CNR İdentex Ağız ve Diş Sağlığı Kongresi ve Fuarı'na katılan Koç, AA muhabirine, Türkiye'nin sağlık alanında son 20 yılda ciddi başarılara imza attığını söyledi.

Bir yandan sağlık merkezleri ve laboratuvarların kalitesi artarken bir yandan da birbirinden değerli hekimlerin, çalışmalarıyla dünyada adından söz ettirdiğini dile getiren Koç, sağlık alanında gerekli materyallerin de artık yerli firmalarca üretilir hale geldiğini belirtti.

20 yıllık yatırımlar sağlık turizminde katma değer oluşturuyor

Koç, Antalya'daki kongrede de çok sayıda yerli firma görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Sağlık camiasında yaşanan gelişmelerin sağlık turizminin hızla gelişmesini sağladığını vurgulayan Koç şunları kaydetti:

"Son 20 yılda sağlıktaki dönüşümü ve gelişimi çok net görebiliyoruz. Hastanelerdeki hizmetlerin modern binalarda ve son teknolojik cihazlarla yapılıyor olması, hekimlerimizin kalitesinin Avrupa, gelişmiş ülkeler tarafından biliniyor olması sağlık turizminde bir katma değer oluşturuyor. Ülkede refahın artması, altyapı hizmetlerinin gelişmesi ve güvenli bir ülke olması Türkiye'yi cazip hale getiriyor. Sağlık hizmetlerinin çok kaliteli, hızlı ve Avrupa'daki ülkelerle kıyaslandığında çok uygun maliyetlerde yapılması da artı değer kazandırıyor."

Diş tedavisi için çok sayıda hasta geliyor

Özellikle diş tedavilerinin sağlık turizminde çok ciddi başarı elde ettiğini söyleyen Koç, "Diş sağlığında acil ünitelerin olması, tek hekim muayenelerinin diş sağlığı merkezlerine dönüşmesi, diş sağlığı hastanelerinin artması, Sağlık Bakanlığının gerek fiziki gerek mekansal düzenlemelerde kalite standartlarını yükseltmesi sağlık turizmine çok büyük bir ivme kazandırdı." diye konuştu.

Orhan Koç, yurt dışından diş tedavisi için çok sayıda hasta geldiğini belirterek "Diş sağlığı için Avrupa ülkelerinden, Orta Doğu'dan ciddi oranda gelen var. Aslında her ülkeden hizmet alan var. Şu ülkeden gelmiyorlar diyeceğimiz bir yer yok." dedi.

Hem tatil yapıyorlar hem tedavi oluyorlar

Türkiye'nin önemli bir turizm merkezi olmasının da sağlık turizmindeki başarıyı artırdığını işaret eden Koç, ülkenin her bir bölgesinde alternatif turizm değerlerinin bulunduğunu kaydetti.

Diş tedavisi için Türkiye'yi seçenlerin aynı zamanda tatil de yaptığını aktaran Koç, "Ülkemiz turizm açısından zengin bir potansiyele sahip. Buraya gelenler hem tatil yapıyor hem hizmet alıyor. Özellikle Antalya sağlık turizminin de merkezi haline geldi." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının da yurt dışında önemli kampanyalar yürüttüğünü dile getiren Koç, bunların sağlık alanına da pozitif yansıdığını işaret etti.

Koç, diş tedavisinin dışında onkoloji, ortopedik, kadın doğum gibi vakalar için de yurt dışından çok sayıda hasta aldıklarını sözlerine ekledi.

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