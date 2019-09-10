Euro
6.37
Dolar
5.77
BIST 100
100,605.00
Altın
1,495.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Ross ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Sağlık

'Sağlık programları çok dikkatli ve seçici olmalı'

TAJEV Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, 'Televizyonda milyonların izlediği programda mesaj veren doktor arkadaşlarımızın çok dikkatli olması lazım' dedi.

Hayati Akçay   | 10.09.2019
'Sağlık programları çok dikkatli ve seçici olmalı' İlaç ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ordu

Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, televizyon kanallarındaki sağlık programlarında çok dikkatli ve seçici olunması gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, televizyon kanallarında yayınlanan sağlık programlarının bazılarının amacına uygun yapıldığına ancak bazılarında birçok yanlış ve hatalı mesaj verildiğine dikkati çekti.

Programlarda isteyerek ya da istemeyerek bazı ilaçların gizli reklamının yapıldığını vurgulayan Ünlü, bu durumun önüne geçilebilmesi için önlem alınmasını istedi.

Ayrıca konusunda yetkin olmayan kişilerin ücret karşılığında programlara çıktığını söyleyen Ünlü, kendisine de zaman zaman benzer tekliflerin yapıldığını ancak bunu kabul etmediğini dile getirdi.

Bu tarz sağlık programlarının kabul edilemeyeceğini ifade eden Ünlü, "Tarafsız bir program istiyorsanız, kişinin kendi reklamını veya birtakım ilaçların reklamını yapmamasını istiyorsanız, o zaman objektif olmalısınız. Burada çıkar ilişkisinden kaçınılması lazım." diye konuştu.

Ünlü, bir sağlık programı sonrasında bir arkadaşının annesinin yanlış anlaşılma sonucu şeker komasına girmesine şahitlik ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Televizyonda milyonların izlediği programda mesaj veren doktor arkadaşlarımızın çok dikkatli olması lazım. Programı izleyen milyonların içerisinde eğitim düzeyi düşük insanlar olabiliyor. Onun için sağlık programları çok dikkatli ve seçici olmalıdır. Burada verilen mesajlar çok net olmalı ve gerçekten de konusunun uzmanı kişiler bu konuları konuşmalıdır."

Meslektaşlarına tavsiyelerde de bulunan Prof. Dr. Cihat Ünlü, sözlerini "Elbette bu işleri çıkar ilişkileri içerisinde yapmamak lazım. En önemlisi de kamuoyuna aktardıkları mesajlarını seçerek ve yanlış anlaşılmalara meydan vermeyecek şekilde, gerçekten de izah ederek, anlatarak söylemeleri gerekiyor." diye tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-Taliban uzlaşması devam eder mi?
Batı medyasının yüzyıllardır değişmeyen Türkiye algısı
Sisi rejimi Mübarek dönemini aratıyor
Anlaşmasız Brexit AB'yi de vurur
Almanya’da aşırı sağın yükselişi AB'yi etkileyebilir

Benzer haberler

'Sağlık programları çok dikkatli ve seçici olmalı'

'Sağlık programları çok dikkatli ve seçici olmalı'

Moritanya ve Gürcistan'ın balıkçı gemileri Ordu'dan

TMO fındık alım ödemelerine başladı

Kuyumcuda altın da ekmek de satılıyor

Kuyumcuda altın da ekmek de satılıyor
Ordu'ya yapılan yeni stadın eksikleri tamamlanacak

Ordu'ya yapılan yeni stadın eksikleri tamamlanacak

650 gram doğan Umut bebek hayata tutundu

650 gram doğan Umut bebek hayata tutundu