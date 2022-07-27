Dolar
17.91
Euro
18.14
Altın
1,720.89
ETH/USDT
1,503.00
BTC/USDT
21,687.00
BIST 100
2,544.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Sağlık Bakanlığı 'maymun çiçeği' rehberi hazırladı

Rehbere göre, ateşle birlikte halsizlik, baş, kas, eklem ağrısı ve lenf düğümlerinin şişmesi bulgularından biri veya birkaçının 21 gün içinde gelişmesi durumunda maske takılarak hastaneye başvurulacak.

Sefa Şahin   | 27.07.2022
Sağlık Bakanlığı 'maymun çiçeği' rehberi hazırladı

Ankara

Sağlık Bakanlığı, maymun çiçeği hastası temaslısına yapılması gerekenler, izolasyon ve izlenme sürecine ilişkin rehber yayımladı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan rehberde, maymun çiçeğinin, çiçek hastalığından daha az bulaşıcı ve daha az ciddi hastalığa neden olduğu, çiçek hastalığına karşı kullanılan aşıların maymun çiçeği hastalığına karşı da koruma sağladığı belirtildi.

Rehberde, enfekte kişiyle uzun süreli yakın temas, cilt lezyonlarıyla doğrudan bütünlüğü bozulmuş deri, göz, burun, ağız mukozalarıyla temas veya yakın zamanda cilt lezyonlarına temas etmiş yatak çarşafı ve havluyla yakın temastan insandan insana bulaşma olabileceği aktarıldı.

Klinik tablonun ateş, yoğun baş ağrısı, lenf düğümlerinin şişmesi, sırt ağrısı, kas ağrıları ve yoğun halsizlikle başladığı belirtilen rehberde, hastalığın genellikle 2-4 hafta süren semptomları bulunduğu kaydedildi.

Riskli temastan semptomların başlangıcına kadar olan sürenin genellikle 6-14 gün olduğu ancak sürenin 5-21 gün arasında değişebileceğine dikkat çekilen rehberde, "Bir hayvan ısırığı veya tırmalaması öyküsü olan kişiler, dokunsal/temasla maruziyete sahip olanlardan daha kısa bir kuluçka süresine (13'e karşı 9 gün) sahip olabilir." bilgisi verildi.

Maymun çiçeğinin bulaşma yolları

Rehberde, maymun çiçeği hastalığının bulaşma yollarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Bulaşma, enfekte anneden bebeğe plasenta yoluyla geçiş şeklinde de olabilir. Bu durumda doğumda ve doğumdan hemen sonra yenidoğanda doğuştan maymun çiçeği hastalığı bulgularına yol açabilir. Annede aktif enfeksiyon varlığında yenidoğan bebeğe yakın temas ile de geçiş olabilir.

Enfekte kişilerden cinsel yolla bulaş bir diğer risk faktörü olabilir. Bununla birlikte cinsel ilişki sırasındaki yakın temas bulaşmanın nedeni de olabileceğinden cinsel yolla bulaşma bugün için netleşmemiştir. Tüm bu bulaşma yollarıyla risk bulunmakla birlikte bulaşma çok kolay gerçekleşmemektedir. Bugüne kadar bildirilmiş en uzun bulaşma zinciri altı-dokuz kişidir."

Rehberde olası vakayla karşılaşılması durumunda, standart enfeksiyon kontrol önlemlerinin tam olarak uygulanması, el yıkamaya maksimum özen gösterilmesi, vücut sıvılarıyla temas ve yakın temas kurallarının da uygulanması gerektiği vurgulandı.

Vaka temaslısının izolasyonu ve izlenmesi

Maymun çiçeği hastalığı temaslısının, son teması sonrasındaki 21 gün içerisinde semptom ve şikayetlerin gelişmesi durumunda maske takarak hastaneye başvurması önerilen rehberde, orta risk grubundakilerin günlük semptom takibinin yapılması gerektiği belirtildi.

Rehberde, "Bu kişiler, 14 gün evde izole edilirler. 14'üncü gün sonrasında semptomsuz oldukları müddetçe maske ile rutin aktivitelerine devam edebilir ve seyahat edebilir. Evdeki izolasyonlarında hane halkı ile aynı ortamda bulunmadan kendilerini mümkünse ayrı bir odada izole ederler. Hane halkı ile aynı ortamda bulunulduğunda maske takılır." denildi.

Yüksek risk grubundaki hastaların ise günlük takibinin yapılacağı, 21 gün evde izole edileceği ve seyahat edemeyecekleri aktarılan rehberde, bugünkü bilgiler çerçevesinde temaslının temaslısı izleminin olmadığı bildirildi. Rehberde, Maymun Çiçeği Hastalığı Vaka Bildirim Formu'na da yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim aramızdaki bağlar millidir, kutsaldır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Vlah'ı kabul etti
TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yönelik saldırıya kınama
Türkiye'den BM Genel Kurulu 76. Başkanı Shahid'in Ermenistan'da sözde soykırım anıtını ziyaretine tepki

Benzer haberler

Sağlık Bakanlığı 'maymun çiçeği' rehberi hazırladı

Sağlık Bakanlığı 'maymun çiçeği' rehberi hazırladı

DSÖ: Küresel maymun çiçeği vakalarının sayısı 18 bini aştı

DSÖ, en fazla maymun çiçeği vakasının İspanya'da görüldüğünü açıkladı

DSÖ'den maymun çiçeği vakalarıyla temasta olanlara seyahatten kaçınmaları tavsiyesi

DSÖ'den maymun çiçeği vakalarıyla temasta olanlara seyahatten kaçınmaları tavsiyesi
Trakya'daki hastanelerde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu sürüyor

Trakya'daki hastanelerde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu sürüyor
DSÖ, maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu olarak niteledi

DSÖ, maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu olarak niteledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet