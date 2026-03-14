Dolar
44.19
Euro
50.44
Altın
5,020.24
ETH/USDT
2,076.20
BTC/USDT
70,783.00
BIST 100
13,092.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Isparta'da "Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı ve Dörtyol-Şarkikaraağaç Yolu Açılış Töreni"nde konuşuyor. Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Sağlık

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bu gönül işini omuz omuza yürüttüğüm tüm çalışma arkadaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız. Emeklerinize, sabrınıza ve kocaman yüreğinize sağlık." dedi.

Utku Şimşek  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
Sağlık Bakanı Memişoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Ankara

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Bakan Memişoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hekimlik sadece bir meslek değil; bir ömrü şifaya, insana ve sevgiye adamaktır. Gündüzü geceye katmanın, uykusuz gecelerin sonunda bir hastamızın yüzündeki o huzurlu tebessümle gelen şifanın tarifi yoktur ama hepimiz biliriz... İşte bizim hikayemiz tam da 'öyle bir şey'. Bu gönül işini omuz omuza yürüttüğüm tüm çalışma arkadaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız. Emeklerinize, sabrınıza ve kocaman yüreğinize sağlık."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öte yandan, Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından da 14 Mart Tıp Bayramına ilişkin video paylaşımı yapıldı.

"Bu vatanın her köşesinde, bu milletin her anında siz vardınız. Dün de vardınız. Daima var olacaksınız. Sağlık sistemimizin göz bebeği hekimlerimize minnetle. 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun." notuyla paylaşılan videoda sağlık çalışanlarına yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet