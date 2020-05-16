Sağlık Bakanı Koca'dan Engelliler Haftası paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aşık Veysel'in "Hiçbir Türlü Bulamadım Ben Beni" türküyüsüyle Engelliler Haftası'nı kutladı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Aşık Veysel'in, "Hiçbir Türlü Bulamadım Ben Beni" türküsünü paylaşarak şunları kaydetti:
Engelsiz insan var mı ki “engelli” diyoruz? Hepimiz, belki de hiç bilmediğimiz engellere sahibiz. Daha iyi bir insan olabilmemizin önündeki her özelliğimiz aslında bir “engel”. Engelleri aşanlarsa, tıpkı Âşık Veysel gibi içindeki insana ulaşanlar. ENGELLİLER HAFTASI KUTLU OLSUN. pic.twitter.com/DIHvJwErDD— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 16, 2020
"Engelsiz insan var mı ki 'engelli' diyoruz? Hepimiz, belki de hiç bilmediğimiz engellere sahibiz. Daha iyi bir insan olabilmemizin önündeki her özelliğimiz aslında bir engel. Engelleri aşanlarsa, tıpkı Aşık Veysel gibi içindeki insana ulaşanlar. Engelliler Haftası kutlu olsun."
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