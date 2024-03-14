Sağlık Bakanı Koca'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Hekimler ve hekim adaylarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Bakan Koca, "Hekimlerimizin, hekim adaylarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Eğer mümkünse sizler de hekiminizin bayramını kutlayın. Gün, saygı ve incelik dolu bir gün olsun" dedi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimler ve hekim adaylarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Hekimlerimizin, hekim adaylarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Eğer mümkünse sizler de hekiminizin bayramını kutlayın. Gün, saygı ve incelik dolu bir gün olsun." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.