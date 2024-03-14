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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Hekimler ve hekim adaylarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Bakan Koca, "Hekimlerimizin, hekim adaylarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Eğer mümkünse sizler de hekiminizin bayramını kutlayın. Gün, saygı ve incelik dolu bir gün olsun" dedi.

Burcu Çalık Göçümlü, Ersin Çetintaş  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
Sağlık Bakanı Koca'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimler ve hekim adaylarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Hekimlerimizin, hekim adaylarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Eğer mümkünse sizler de hekiminizin bayramını kutlayın. Gün, saygı ve incelik dolu bir gün olsun." ifadelerine yer verdi.

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