Sağlık Bakanı Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100, Erzurum'da ise yüzde 50 artış gösterdiğini bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Mersin, Sakarya, Tokat, Tekirdağ ve Erzurum sağlık müdürüyle çevrim içi yaptığı toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Adana, Mersin, Sakarya, Tokat, Tekirdağ ve Erzurum Sağlık Müdürleri ile yaptığımız online toplantıda, salgının bu illerimizdeki seyri, temaslı takibi, hasta yükü ve vaka artışları üzerinde durduk. pic.twitter.com/T1C3wrgn1i— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 27, 2020
Toplantıda, salgının söz konusu illerdeki seyri, temaslı takibi, hasta yükü ve vaka artışlarının üzerinde durduklarını belirten Koca, şu bilgileri verdi:
"Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100, Erzurum'da ise yüzde 50 artış gösterdi. Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.