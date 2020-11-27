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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100, Erzurum'da ise yüzde 50 artış gösterdiğini bildirdi.

Özcan Yıldırım   | 27.11.2020
Sağlık Bakanı Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle görüştü

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Mersin, Sakarya, Tokat, Tekirdağ ve Erzurum sağlık müdürüyle çevrim içi yaptığı toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Toplantıda, salgının söz konusu illerdeki seyri, temaslı takibi, hasta yükü ve vaka artışlarının üzerinde durduklarını belirten Koca, şu bilgileri verdi:

"Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100, Erzurum'da ise yüzde 50 artış gösterdi. Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor."

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