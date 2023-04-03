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Sağlık

Otizmde "erken tanı" başarılı tedavinin önünü açıyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işık Görker, otizmde erken tanının uygun tedavinin belirlenmesinde ve tedavinin başarılı olmasında önemli rol oynadığını kaydetti.

Gökhan Zobar  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
Otizmde "erken tanı" başarılı tedavinin önünü açıyor

Edirne

Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Edirne Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi işbirliğinde "Ailelerle ve Uzmanlarla Buluşma" programı düzenlendi.

Prof. Dr. Görker, etkinlikte yaptığı sunumda, erkek çocuklarda otizmin daha sık görüldüğünü belirterek, rahatsızlığın tanısının çocuk ve ergen psikiyatri uzmanları tarafından konulduğunu dile getirdi.

Görker, otizm tedavisinde erken tanının çocuğun geri kalan yaşamı açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ne kadar erken yaşta tanı konursa, otizm rahatsızlığı ne kadar erken fark edilirse o kadar önlenebilir. Otizm tanısının erken konması tedavinin erken başlamasına, bu sayede tedavi sürecinde daha iyi cevaplar alınmasını sağlar. Erken tanı, çocuğa uygun tedavi yaklaşımının belirlenmesinde ve çocuğun gelişimine yönelik uygun önlemlerin alınması açısından önemlidir. Aynı zamanda ailenin çocukla ilgili beklentilerinin değerlendirilmesi açısından da oldukça öneme sahiptir."

Görker, çevreye karşı ilgisiz davranma, göz temasından kaçınma, ismiyle çağrıldığında bakmama, taklit yapmayı öğrenememe ve konuşma gelişiminde bozukluk gibi durumların otizm belirtileri arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Programa, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, otizmli bireyler ve aileleri katıldı.


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