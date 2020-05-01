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Sağlık

Oruç bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Kırklareli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İsmail Özkaya, oruç tutmanın sindirim sistemini dinlendirdiğini ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.

Ufuk Ertop   | 01.05.2020
Oruç bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Kırklareli

Doç. Dr. Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oruç tutmanın bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğine dair kanıta dayalı tıbbi bir tespitin bulunmadığını ifade etti. Aksine, oruç tutmanın bağışıklık sisteminde olumlu etkiler meydana getirdiğine ilişkin bilimsel yayınların bulunduğunu anlatan Özkaya, "Oruç tutan kişinin kemik iliği uyarılıyor, kan yapımı artıyor. Vücut birikmiş zararlı maddelerden temizleniyor. Kalp, damar, kanser gibi hastalıklara karşı direnç artıyor. Oruç sayesinde sindirim sistemi dinleniyor, bağışıklık sistemi güçleniyor." dedi. 

Özkaya, günlük ihtiyaç duyulan protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve minerallerin iftar ve sahurda tüketilen besinlerden alınmasını önerdi.

"Sahurda protein ve lif içerikli besinler tüketin"

İftar ve sahurda yavaş yavaş ve az miktarlarda yenilmesi, yiyeceklerin ağızda iyi çiğnenmesi, özellikle sebze ve meyve tüketimine özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Özkaya, şöyle devam etti:

"Orucun amacı sıhhattir. Çok yiyip mide fesadı geçirmek veya az tüketip vücudu virüslere, hastalıklara karşı savunmasız bırakmak değildir. Ramazan süresince, sağlıklı ve dengeli beslenmek çok önemlidir. İftar ve sahur arasında en az iki litre kadar sıvı alınmalıdır. Sahurda, mideden geç boşalarak uzun süre tok tutacak, proteinden ve liften zengin, süt, yoğurt, kefir, peynir, yumurta, hurma, çörek otu, ceviz, badem, fındık, kuru baklagil, tahıl, esmer ekmek, esmer pirinç tercih edilmelidir."

Özkaya, metabolizmayı yavaşlatarak kilo almaya da neden olan çok yağlı, hamurlu ve şerbetli ağır tatlılardan, kızartmalardan ve tuzlu gıdalardan uzak durulması tavsiyesinde bulundu.

"Kırmızı pancar immün sistemini kuvvetlendirir"

Ramazan süresince lifli ve kabızlığı önleyici ürünlerin tüketilmesini öneren Özkaya, şunları kaydetti:

"Hurma, kırmızı pancar ve kefir, iftar ve sahurlarda bolca tüketilmelidir. Hurma, dengeli bir enerji ve karbonhidrat içeren lifli bir besindir. Kefir, zengin protein içeriği yanı sıra vücut için yararlı probiyotiklerden çok zengindir. Evde yapılarak tüketilmesi daha uygun olur. Kırmızı pancar, içerdiği vitamin ve minerallerle de bir enerji deposudur. Tazesi rendelenmiş olarak salatalarda ya da kefir veya yoğurtla karıştırılarak tüketilmelidir. Kırmızı pancar immün sistemini kuvvetlendirir."

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