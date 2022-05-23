Malatya'da KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban öldü
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban hayatını kaybetti.
Malatya
Kurucaova Mahallesi'nde çobanlık yapan Eray T. (19) keneyle temas etti. Bir süre sonra rahatsızlanan ve yakınları tarafından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine götürülen Eray T, buradaki ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.
KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Eray T. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Eray T'nin cenazesi Doğanşehir Kurucaova Mahallesi'nde toprağa verilecek.
Diyarbakır'da KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Ünsaldı köyünde çiftçilik yapan Ahmet B. (60), tarlada rahatsızlanınca Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ahmet B, buradaki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ahmet B, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Ahmet B'nin cenazesi, Ünsaldı köyünde toprağa verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.