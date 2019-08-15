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Sağlık

Kurban Bayramı'nda acil servisler yoğun mesai yaptı

Türkiye genelinde, bayram boyunca 35 bin 292 kişi, kurban kesiminden kaynaklanan yaralanmalar nedeniyle hastanelerin acil servislerinde tedavi gördü.

Duygu Yener   | 15.08.2019
Kurban Bayramı'nda acil servisler yoğun mesai yaptı

Ankara

Türkiye genelinde, bayram boyunca 35 bin 292 kişiye, kurban kesiminden kaynaklanan yaralanmalar nedeniyle hastanelerin acil servislerinde müdahalede bulunuldu.

AA muhabirinin, Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 4 günlük Kurban Bayramı'nda "acemi kasaplar" yine acil servislerin yolunu tuttu.

Türkiye genelinde, bayram boyunca kurban kesiminden kaynaklanan yaralanmalar nedeniyle hastanelerin acil servislerine başvuranların sayısı 35 bin 292 kişi oldu. Sadece bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında 29 bin 582 kişi yaralanma şikayetiyle acil servise koştu.

Kurban Bayramı'nda yaralanma sonucu hastaneye en çok başvuru İstanbul (2 bin 948 kişi), Ankara (2 bin 314 kişi) ve Konya'da (2 bin 223 kişi) yapıldı.

112 Acil Servis nefes almadı

Bayram süresince 112 Komuta Kontrol Merkezlerine gelen çağrıların 40 bin 118'i tıbbi nedenler, 5 bin 691'i trafik kazaları, 6 bin 214'ü çeşitli kazalar ve diğer konular, 212'si ise yangın gerekçesiyle yapıldı.

Vakaların 40 bin 352'si hastanelere nakledilirken, geri kalanlara olay yerinde müdahale edildi.

Bu arada, Sağlık Bakanlığının bayram tedbirleri kapsamında 22 bin hekim, 78 bin hemşire, 30 bine yakın da sağlık çalışanı olmak üzere 130 bin personel nöbet tuttu.

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