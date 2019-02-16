Prof. Dr. Nuri Özgirgin, "Kulak çınlaması tamamen de geçebiliyor, dolayısıyla kulak çınlamasının 'tedavisizliği' veya 'tedaviye olan direnci' konusunda bunun artık çok doğru bir algı olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Fotoğraf: AA / Muhammed Selim Korkutata

ANKARA

Türkiye İş Bankası iştiraki olan Bayındır Hastaneleri Kulak Burun Boğaz (KBB) Baş ve Boyun Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, "Kulak çınlaması tamamen de geçebiliyor, dolayısıyla kulak çınlamasının 'tedavisizliği' veya 'tedaviye olan direnci' konusunda bunun artık çok doğru bir algı olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Bayındır Sağlık Grubu tarafından, Uluslararası Vertigo Derneği himayesinde "Otoloji'de 8'inci Kış Toplantısı" gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Özgirgin, bu yılki kış toplantısının gündeminin "tinnitus" yani "kulak çınlaması" konusu olduğunu söyledi.

Kulak çınlamasının değerlendirilmesi ve tedavisinde çok yeni ve farklı yöntemlerin geliştirildiğini belirten Özgirgin, bu hastalığın belki de 15-20 senedir Türkiye'de irdelenmeyen bir konu olduğunu ifade etti.

Bu nedenle "Otoloji'de 8'inci Kış Toplantısı"nın bu yılki konusunun kulak çınlaması olduğunun altını çizen Nuri Özgirgin, toplantının bu açıdan önemine işaret etti.

Konuya ilişkin AA muhabirinin yönelttiği soruları yanıtlayan Özgirgin, kulak çınlamasının toplumun büyük bir kesiminde bulunduğunu dile getirerek, "Bazı hastalar kulak çınlamasını yüksek şiddette hissediyor, bazı hastalar ise gündüz arka plan gürültüsünün yoğunluğu nedeniyle hissedilmeyen ancak yatağa girdikleri zaman gece sessizliğinde kendilerini rahatsız edecek düzeyde kulak çınlaması olduğundan yakınıyorlar." diye konuştu.

Kulak çınlamasının birçok boyutunun olduğunu, "şuna dikkat etmeleri gerek" demenin doğru olmayacağını belirten Prof. Dr. Özgirgin, şöyle devam etti:

"Tabii ki işitmeyle ve iç kulak yapılarıyla çok ilgili bir durum. Örneğin çok şiddetli gürültüye maruz kalan bir kişide, askerlik eğitimi sırasında kulağın korunmadan atış yapılması çok şiddetli travma oluşturup, kulak çınlaması şikayetine neden olabiliyor. Havaalanlarında uçak yer hizmetlerinde çalışanlarda o gürültü, fabrika çalışanlarında kulağı korumadan çalışılan durumlarda maruz kalınan yüksek gürültü iç kulakta travmaya neden olup, arkasından çınlama şikayetine neden olabiliyor. Bazı ilaçlar da kulak çınlamasına neden olabiliyor ama çoğu zaman da kulak çınlamasının oluşumuna hiçbir neden bulamayabiliyoruz."

Özgirgin, "kulak çınlaması geçmez" diye bir algı olduğuna değinerek, "Aslında durum öyle değil. Belki kulak çınlamasına doğrudan etkili ilacımız yok ama artık gelişen teknoloji içinde elimizde çok güçlü enstrümanlar var kulak çınlamasına müdahale edilebilecek. Tamamen de geçebiliyor, dolayısıyla kulak çınlamasının 'tedavisizliği' veya 'tedaviye olan direnci' konusunda bunun artık çok doğru bir algı olmadığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"Evine yürüyerek taburcu ediyoruz"

Bayındır Sağlık Grubu KBB Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği olarak modern kulak çınlaması tedavi konseptlerini uygulayarak hastalara yaklaştıklarını vurgulayan Nuri Özgirgin, "Olayı küçümsemiyoruz, bir ilaç verip gönderme eğiliminde olmuyoruz. İşin özüne inip, hastalarımıza modern tektikleri uyguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özgirgin, Bayındır Hastanesi bünyesinde Denge Merkezi'nin de bulunduğunu belirterek, genel nüfusta önemsenecek düzeyde baş dönmesi olan hastaların olduğunu söyledi.

Denge sorununun, baş dönmesinden biraz daha farklı olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Özgirgin, şunları kaydetti:

"Denge problemi gerçekten ayrıcalıklıdır. Denge sorunu genellikle göz ardı edilen bir konu. Biz bu grup hastalara doğrudan yaklaşımda bulunup, onları hem evde egzersizlerle ama daha çok hastanemizdeki Denge Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alıyoruz.

Yaklaşık 18 seanslık bir tedavi uygulaması sonrasında, denge fizyoterapisti arkadaşımızın da desteğiyle yakın takibimizde özel tektiklerle daimi olarak kontrol ederek, hastaların göz, nörolojik sistem ve beyin sapındaki denge çekirdekleri koordinasyonunu sağlıyoruz. Böylece iki kişinin koluna girerek ve zorlukla yürüyerek kliniğimize başvuran hastaları, tek başına hiçbir destek olmadan dengesini toparlamış vaziyette, evine yürüyerek taburcu ediyoruz."

"Denge merkezinde tedavisini yapıyoruz"

Bayındır Hastanesi KBB Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tuncay Özçelik de kulak çınlamasının özellikle belli bir yaştan sonra nüfusun yüzde 10'unu kapsadığını söyledi.

Özçelik, kişilerdeki dengeyi sağlayan unsurları anlatarak, "Çok sık karşılaştığımız, 'kristallerin yerinden oynaması' dediğimiz ya da iç kulaktaki sıvılardaki basınç değişiklikleri kişide önemli bir denge problemine yol açabiliyor." şeklinde konuştu.

Belirli bir yaştan sonra denge problemlerinin ortaya çıkabildiğini belirten Doç. Dr. Özçelik, şu ifadeleri kullandı:

"Bunların bir kısmını çok basit müdahalelerle tedavi edebiliyoruz. Mesela bu kristallerin yerinden oynamasını, hangi kanaldaki kristalin yerinden oynadığını test ederek, onu bir manevrayla yerine getirip kişiyi kısa sürede normal hayatına döndürebiliyoruz.

Vertigo'da da kişinin dengesi bozuluyor ve bu dengeyi sağlamak için hastayı denge merkezimize alıp, belli testlerle hangi bölgede problemin olduğunu saptayarak ona göre yeni bir denge rehabilitasyon programıyla, belli bir süre içerisine eski dengeli haline getirebiliyoruz."

Özçelik, vertigo rahatsızlığının mutlaka çaresinin bulunduğunun altını çizerek, "Bu çareyi de bulmak birtakım gelişmiş testlerle mümkün ve Bayındır Hastanesi denge laboratuvarında bunları ayrıntılı bir şekilde yapıyoruz. Elde ettiğimiz sonuçlarla da hastanın rehabilitasyonunu yapıyoruz." diye konuştu.

Tuncay Özçelik, "Belirli ilaçların çınlama yaptığını söyleyerek, doktor kontrolü olmadan ilaç kullanmamak gerekiyor. Özellikle kulak çınlamalarında belirli grup antibiyotikler, ağrı kesiciler önemli faktör." dedi.

Toplantıda ayrıca, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Yiğit dernekle ilgili bilgi verirken, alanında uzman doktorlar da kulak çınlamasına ilişkin çalışmaları hakkında görüşlerini paylaştı.

Muhabir: İlkay Güder