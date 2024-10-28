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Sağlık

Konuşma bozukluğu inme habercisi olabilir

Biruni Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, 29 Ekim Dünya İnme Günü kapsamında, inme ve inme semptomlarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Kerem Alp Eren Kaya  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
Konuşma bozukluğu inme habercisi olabilir

İstanbul

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Asil, dünyada en sık görülen üçüncü ölüm nedeni olan inmenin, yüzde ani kayma, kol veya bacakta güçsüzlük ve konuşma bozukluğu gibi belirtilerle ortaya çıkabileceğini belirtti.

Bu semptomların görülmesi halinde zaman kaybedilmemesi gerektiğine dikkat çeken Asil, "İnme, ülkemizde ve dünyada önemli bir ölüm ve sakatlık nedeni." açıklamasını yaptı.

İnmenin yaş, cinsiyet, genetik ve ırk gibi faktörlere bağlı olarak gelişebileceğini ifade eden Asil, özellikle 55 yaş üzeri kişilerde inme riskinin daha yüksek olduğunu, ancak erkeklerde genç yaşlarda da görülebileceğini kaydetti.

Diyabet, hipertansiyon, obezite, yüksek kolesterol ve kalp hastalarının inme açısından riskli grupta olduğunu vurgulayan Asil, "Erken müdahale, felcin kalıcı hasar bırakmasını önleyebilir." değerlendirmesini yaptı.

Son 20 yılda inme tedavisinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Asil, şunları kaydetti:

"Damar tıkanıklığına bağlı iskemik inme, erken dönemde tedavi edilebilen bir hastalık haline geldi. Beyinde tıkanan damarlar ilaçlar ve anjiyografik yöntemlerle açılabiliyor, böylece hastanın şikayetleri kısmen ya da tamamen düzelebiliyor. Tedavide en kritik unsur zamanında müdahale."

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