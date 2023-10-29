Dolar
28.17
Euro
29.79
Altın
2,005.90
ETH/USDT
1,792.00
BTC/USDT
34,286.00
BIST 100
7,706.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü münasebetiyle Birinci Meclis Binası Kurtuluş Savaş Müzesi'nde düzenlenen kutlama töreninde konuşuyor İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız
logo
Sağlık

Karadeniz'de ambulans helikopterle 9 ayda 198 hasta taşındı

Sağlık Bakanlığının hava ambulans hizmeti kapsamında Trabzon'da konuşlu helikopter ile bu yılın ocak-eylül döneminde 198 hasta sağlık merkezlerine taşındı.

Enes Sansar  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Karadeniz'de ambulans helikopterle 9 ayda 198 hasta taşındı Fotoğraf: Hamza Önder Kuloğlu/AA

Trabzon

Hastayı en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırırken ihtiyaç duyulabilecek her türlü tıbbi cihaza sahip ambulans helikopterle 2008'den itibaren Trabzon'un yanı sıra Gümüşhane, Giresun, Rize ve Artvin'e de hizmet veriliyor.

Doktor, yardımcı sağlık personeli, Sivil Havacılık mevzuatına uygun bir sorumlu pilot ve ikinci pilot olmak üzere dört görevlinin bulunduğu ambulans helikopterle gündüz uçuş yapılabiliyor.


Fotoğraf: Enes Sansar/AA

Ambulans helikopter, hasta taşımanın yanı sıra organ nakli gibi zamanla yarışılan olaylarda da devreye alınıyor.

Zaman zaman yaylalardaki acil hastalar bölgenin zorlu coğrafi koşullarına rağmen ambulans helikopterle sağlık merkezlerine ulaştırılıyor.

Günlük ortalama 1 saatin üzerinde uçuş yapılıyor

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, ambulans helikopterin de diğer acil hizmetler gibi ücretsiz olduğunu söyledi.

Ambulans helikopterle ulaşılan vaka sayısının her geçen yıl arttığına işaret eden Usta, helikopterin, hastalık durumuna göre vatandaşların hizmetine sunulduğunu aktardı.

Usta, bu yılın 9 aylık döneminde 5 ilde 198 hastaya hizmet verildiğini, yüksek kesimlerdeki bazı hastaların zorlu arazi şartları dolayısıyla kara yoluna iniş yapılarak alındığını ifade ederek, ekibin vakalardan 8'ine de ilk müdahalede bulunduğunu anlattı.

Ambulans helikopterin 9 ayda 276 saat uçuş yaptığını belirten Usta, şunları kaydetti:

"Dağlık bir bölge olduğumuz için helikopterin iniş alanlarıyla ilgili zaman zaman sorunlar yaşanıyor. Özellikle mart, nisan ve mayısta oluşan, daha sonrasında ekim ve kasım aylarında da görülebilen sis süreçlerimiz oluyor. Bu zamanlarda uçuş olmuyor. Helikopter ambulans sadece gündüz koşullarında uçabiliyor. Zaman darlığına rağmen günlük ortalama 1 saatin üzerinde, Türkiye ortalamasının üzerinde uçuş sağlayarak halkımıza hizmeti en üst düzeye taşıyoruz."

Usta, ambulans helikopterin, 6 Şubat depreminden etkilenen illerdeki yaralıların başka şehirlere naklinde bir ay görev aldığını dile getirdi.

Ambulans helikopterin, hızlı hareket edilmesi gereken organ naklinde de önemli rol üstlendiğine dikkati çeken Usta, şöyle devam etti:

"Bazen 6, bazen de 12 saate kadar uzayan sürelerde organın verilecek kişiye ulaştırılması gerekiyor. Samsun Organ Nakil Merkezi bölgemizde bulunuyor. Oraya vakayı ulaştırabilme adına helikopter ambulanstan da istifade ediyoruz. Böbreğin veya diğer organların hızlı bir şekilde, 1-1,5 saatte, ihtiyacı olan vatandaşımıza ulaşmasını sağlıyoruz."

Pilot Mustafa Uğur Çakmak ise kendilerini en çok zorlayan şeyin bölgede ani değişen hava şartları olduğunu söyledi.

Uluslararası kuralların geçerli olduğu bir iş yaptıklarını belirten Çakmak, "Bu kurallar çerçevesinde en emniyetli, risk almadan plan yapmaya çalışıyoruz. Ancak bazen özellikle hava şartlarının ani değişiminden kaynaklanan riskli durumlar olabiliyor. Böyle durumlar karşısında da tecrübe ve karar alma yeteneğimizle beklenmedik riskleri bertaraf ediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Selanik'teki Atatürk Evi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet'imizi yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel hazırlanan videoyu paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız
100 yıllık Cumhuriyet'in mimarı: Atatürk

Benzer haberler

Karadeniz'de ambulans helikopterle 9 ayda 198 hasta taşındı

Karadeniz'de ambulans helikopterle 9 ayda 198 hasta taşındı

Balkan şampiyonu judocu Yağmur'un yeni hedefi 2028 Yaz Olimpiyatları

Trabzon'da Cumhuriyet'in 100. yılında denizde Türk bayrağı açıldı

Trabzon'da hamsinin 3 kilogramı 100 liradan satılıyor

Trabzon'da hamsinin 3 kilogramı 100 liradan satılıyor
Türk balı yılın 9 ayında 52 ülkede alıcı buldu

Türk balı yılın 9 ayında 52 ülkede alıcı buldu
Trabzonlu itfaiyeci yetiştirdiği K9 köpeğiyle arama kurtarma çalışmalarına katılıyor

Trabzonlu itfaiyeci yetiştirdiği K9 köpeğiyle arama kurtarma çalışmalarına katılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet