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Sağlık

Kanserde tümörlerin zayıf noktası bulundu

Kanserde tümörlerin büyümesini sağlayan MYC geninin işleyişinde yer alan ATF4 proteinlerinin devre dışı bırakılmasının tümörlü hücrelerin gerileyerek kendini yok etmesine neden olduğu belirlendi.

Ayşe Doğru   | 03.07.2019
Kanserde tümörlerin zayıf noktası bulundu

Ankara

Bilim adamları, kanserde tümörlü hücrelerin aşırı gerilmesine ve kendini yok etmesine neden olan bir zayıflık keşfetti.

Nature Cell Biology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, yıllardır birçok kanser çeşidinde tümörlerin büyümesine yol açan MYC adlı geni araştıran bilim adamları, MYC'nin "Aşil Topuğu" olabilecek bir işleyişi keşfetti.

Bu işleyişte, ATF4 adlı proteinin tümörleri beslemesinin engellenmesi durumunda tümörlerin yok olduğu tespit edildi.

Bilim adamları, hücrelerde ATF4 proteinlerini devre dışı bıraktıklarında, tümör hücrelerinin, çok fazla protein inşasına devam ederek oluşan stres sonucu yok olduğunu gözlemledi.

Bu şekilde, lenf ve kalın bağırsak kanseri olan farelerde tümör büyümesi engellendi.

Araştırmayı yürüten ekipten Profesör Constantions Koumenis, "Kanser hücrelerinin kaçamayacağı şekilde, tümör büyümesini engellemek için daha derinlere inmemiz gerektiğini öğrendik, çalışmamız da bu hedefi belirledi." dedi.

Ekipten Doktor Feven Tameire, ATF4'ün niye bu şekilde çalıştığı, bu yöntemin ciddi yan etkileri olup olmadığı ve insanlarda işe yarayıp yaramayacağı konusunda araştırmaları sürdüreceklerini belirtti.

Anormal hücrelerin kontrolsüzce büyüyerek oluşturduğu kitlelere tümör deniliyor.

Tümörler, vücudun herhangi bir yerinde görülebiliyor.

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