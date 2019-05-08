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Sağlık

Kanser hastaları 'Brakiterapi Merkezi'nde şifa arıyor

Diyarbakır'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan Brakiterapi Merkezi'nde kanser hastalarına hizmet veriliyor.

Şükrü Gündüz   | 08.05.2019
Kanser hastaları 'Brakiterapi Merkezi'nde şifa arıyor

Diyarbakır

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan Brakiterapi Merkezi'nde çevre illerden gelen kanser hastalarına da hizmet veriliyor.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Nuh Berekatoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu hizmetin çevre illerin birçoğunda bulunmadığını, en yakın Adana'da olduğunu söyledi.

Merkez hizmete girdikten sonra çevre illerden de hasta almaya başladıklarını kaydeden Berekatoğlu, hastanenin bin 100 yataklı olduğunu ifade etti.

Berekatoğlu, "Her branşta tedavi hizmeti vermekteyiz. Çevre illerimizden birçok hasta tedavi için geliyor. Amacımız vatandaşların daha kaliteli bir sağlık hizmeti almasını sağlamak. Konforlu ve kaliteli bir hizmet vermekteyiz." şeklinde konuştu.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde radyasyon onkoloji uzmanı Uğur Yılmaz da daha önce hastaların bu tedaviyi görmek için en yakın il olarak Adana'ya gittiğini, merkez sayesinde artık Diyarbakır'ın yanı sıra çevre illerindeki vatandaşların kente gelmeye başladığını söyledi.

Brakiterapi'nin yakından tedavi demek olduğunu, uygun hastalarda cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi ile kanser tedavisinin bir parçası olarak kullanıldığını kaydeden Yılmaz, merkezin geçen yıl ekim ayında hizmet vermeye başladığını belirtti.

"Bu yöntemle normal dokular korunabiliyor"

Şimdiye kadar hizmet verdikleri hastaları arasında Elazığ, Şanlıurfa ve Mardin'den gelenlerin de bulunduğu aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sadece Diyarbakır değil, Van, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa ve Malatya gibi şehirlerimizden de hastalar merkeze başvurabilir. Merkezimizde günde yaklaşık 50 hastaya kemoterapi verilebiliyor. Brakiterapi kanserli hücrelerin bulunduğu yere doğrudan ışın verebilmek için vücudun içine küçük radyoaktif kaynakların yerleştirilmesidir. Bu yöntemle normal dokular korunabiliyor."

Şanlıurfa'dan gelen 59 yaşındaki hasta Necla Çadırcı, tedavi için Diyarbakır, Adana ve İstanbul'un tavsiye edildiğini belirterek, "Biz de Diyarbakır'a geldik. Burası daha yakın olduğu için burayı tercih ettik. Çok memnun kaldık." dedi.

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