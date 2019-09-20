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Sağlık

Kamu sağlık tesisleri ruhsatlandırılacak

Özel sağlık kuruluşlarından sonra kamuya ait sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırılması zorunlu hale getirildi.

Duygu Yener   | 20.09.2019
Kamu sağlık tesisleri ruhsatlandırılacak

Ankara

Özel sağlık kuruluşlarından sonra kamuya ait sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırılması zorunlu hale getirildi.

Sağlık Bakanlığı, kamuya ait sağlık tesislerinin ruhsatlandırılması için aranacak bina, asgari fiziki kriterler ve kimler tarafından açılıp işletilebileceğine dair mevzuat çalışmasını tamamladı. Buna göre, Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, kamu sağlık tesislerinde standart bina şartları sağlanacak, standartlara uygun binalarda sunulan sağlık hizmetlerinin kalite ve güvenliği de artacak. Ayrıca ruhsat disiplini ile kayıt altına alınan kamu sağlık tesislerine ait envanterler daha sağlıklı bir şekilde çıkarılabilecek ve sağlık tesislerinin denetlenebilirliği ve sürdürülebilirliği sağlanacak.

Türkiye'deki tüm sağlık tesislerine ruhsat verme yetkisi, 2 Kasım 2011'de yayımlanan 663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığına verildi. 2 Ocak 2014'te 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanuna eklenen ek madde 11 ile Türkiye'de hizmet sunan tüm sağlık tesislerinin ruhsatlandırılması Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirildi.

Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek yetkisi, 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355. maddesi gereğince, Sağlık Bakanlığının görevleri arasında yer aldı.

Özel sağlık kuruluşlarının ruhsat almaları ve hizmet binalarına ait mevzuatları mevcutken kamuya ait sağlık tesislerine ait bir ruhsatlandırma mevzuatı bulunmuyordu.

Acil servis hizmetleri, yoğun bakım hizmetleri, ameliyathaneler gibi özellikli hizmet birimlerinin kamu ve özel sağlık kuruluşlarına ait özel mevzuatları olmasına rağmen, kamuya ait sağlık tesislerinin bina ve fiziki alan kriterlerini içeren ruhsat alınması ile ilgili düzenleme de yönetmelikle yapıldı.

Yönetmelikle koruyucu, tedavi ve rehabilite edici kaliteli sağlık hizmeti verilen sağlık tesislerinde hasta ve çalışan güvenliğinin üst düzeyde sağlandığı, adil ve erişilebilir olması yanı sıra konforun da üst düzeyde düşünüldüğü mekanlarda sağlık hizmeti verilmesi hedefleniyor.

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