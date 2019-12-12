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Sağlık

Kalın saç tellerinin ince teller kadar güçlü olmadığı tespit edildi

ABD'de yapılan bir araştırma, kalın saç tellerinin ince tellerden daha güçsüz olduğunu ortaya koydu.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 12.12.2019
Kalın saç tellerinin ince teller kadar güçlü olmadığı tespit edildi

Ankara

California Üniversitesinde nano-mühendislik bölümünde görevli bilim insanı Wen Yang liderliğinde yapılan ve sonuçları Matter dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde, insanların saç tellerinin yanı sıra at, zürafa, ayı, yaban domuzu ve fil gibi hayvanların kılları da incelendi. 

Saç tellerini ve hayvan kıllarını kopana kadar kademeli olarak çeken bir makineye bağlayan araştırmacılar, ince saç telinin baskıya dayanma gücünün daha yüksek olduğunu tespit etti.

Kopan saç tellerini elektron mikroskobuyla inceleyen ekip, tellerin farklı biçimlerde kırıldığını, ancak birçoğunun benzer yapıda olduğunu gözlemledi.

Yaban domuzu, zürafa ve fil gibi memeli hayvanların geniş çapa sahip kıllarının kusursuz koptuğu, ancak saç teli gibi çapları küçük olanların ise koptuğunda yüzeylerinde pürüzlerin oluştuğu da görüldü.

Wen Yang, insanlarda, kalın saç telinin daha güçlü olduğu öngörüsünün bulunduğunu, bu nedenle bulguların çok şaşırtıcı olduğunu söyledi.

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