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Sağlık

Kalın bağırsak kanserinde erken tanı tedavi şansını artırıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Alper Tarım, Kalın Bağırsak (kolorektal) Kanseri Farkındalık Ayı'nda vatandaşları erken teşhisin önemi konusunda uyardı.

Veysel Altun  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Kalın bağırsak kanserinde erken tanı tedavi şansını artırıyor Fotoğraf: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Samsun

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Tarım, kalın bağırsak kanserinin dünyada ve Türkiye'de yaygın görüldüğünü belirtti.

Kalın bağırsak kanserine genellikle 50 yaş üstünde rastlandığını ifade eden Tarım, "Hastaların yüzde 70'i ileri evrede doktora başvurmakta, tanı geciktiğinden tedavi hem hasta hem hekim için zorluklar içerebilmektedir. Bunun yanında erken evrede teşhis edildiğinde büyük ölçüde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Kalın bağırsak patolojileri erken evrede tespit edilerek basit tedavi yöntemleriyle kansere bağlı ölümler azaltılabilir." ifadelerini kullandı.

50 yaş üstü bağırsak taraması yaptırmalı

Kanserin erken teşhisi için bağırsak taramasının önemli olduğunun altını çizen ve bunun Dünya Sağlık Örgütü tarafından da önerildiğini aktaran Doç. Dr. Tarım, şöyle devam etti:

"Kalın bağırsak kanseri taraması dışkıda gizli kan testi ve kolonoskopi ile yapılmaktadır. Özellikle 50 yaş üzeri insanlarımıza her 2 yılda bir gaitada gizli kan testi ve her 10 yılda bir kolonoskopi yapılması kalın bağırsak kanserinin erken tanısı için hayati önem içermektedir. Kanser taramalarının en önemli bileşenlerinden biri farkındalık çalışmalarıdır. Mart ayı kolorektal kanser farkındalık ayı olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kabul edilmiş olup, bu süre boyunca çeşitli etkinliklerle konuya ilişkin farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır. Tarama testleri mutlaka yapılmalı. 50 yaş ve üzeri insanlarımızın aile hekimlerine başvurarak kalın bağırsak kanserleri için tarama testlerini yaptırmaları konusunda hassasiyet göstermelerini öneririm."

Kalın bağırsak kanseri olmamak için beslenmenin de öneme işaret eden Tarım, şunları kaydetti:

"Posalı gıdaların az tüketilmesi, sigara ve alkol kullanımı, hazır gıda tüketiminin özelliklede fazla miktarda işlenmiş (sosis, salam ve benzeri) veya işlenmemiş kırmızı et (sığır, kuzu, karaciğer ve benzerleri) tüketiminin yaygınlaşmasıyla kalın bağırsak kanserleri genç yaşta çokça görülmeye başlanmıştır. En önemli şüphe uyandırıcı bulgusu büyük abdest esnasında kan görülmesi ve aniden ortaya çıkan bağırsak düzensizlikleridir. Bu tarz şikayetleri ortaya çıkanların yaşı ne olursa olsun hekime başvurup taramaya tabi tutulması gerekir."

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