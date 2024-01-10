Dolar
29.96
Euro
32.85
Altın
2,025.38
ETH/USDT
2,450.00
BTC/USDT
45,692.00
BIST 100
7,874.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Valiler Buluşması'nda konuşuyor. Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Leonardo Bonucci, İstanbul’a geldi. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’ni ziyaretinde konuşuyor
logo
Sağlık

İzmir Şehir Hastanesinde organ nakli ameliyatları başladı

İzmir'de 16 Ekim'de hasta kabulüne başlayan İzmir Şehir Hastanesinde organ nakli ameliyatlarının başladığı bildirildi.

Tezcan Ekizler  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
İzmir Şehir Hastanesinde organ nakli ameliyatları başladı

İzmir

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Genel Cerrahi Uzmanları Prof. Dr. Adam Uslu, Prof. Dr. Sait Murat Doğan ve Doç. Dr. Gökalp Okut tarafından hastanede geçen hafta, 48 yaşındaki Uğur Bulut'a, 40 yaşındaki kardeşi Ufuk Bulut’tan alınan böbrek nakledildi.

Bu ameliyatın ardından trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbrekleri hastanede 2 hastaya nakledildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Prof. Dr. Orhan Gökalp, hastanenin organ nakli birimini operasyonlar nedeniyle kutladı.

İlklerin önemli olduğunu belirten Gökalp, "Hastanemiz yeni açılan fakat süratle ivme kazanan, bölgenin sağlıkta parlayan bir merkez haline geldi. Hastanemizin üst düzey olanakları, ekiplerimizin profesyonelliği ile birleşince ortaya çok güzel işler çıkıyor. Hekim arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Hastalarımız da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

2 bin 60 yataklı hastane

İzmir Şehir Hastanesi, genel hastane ile kadın doğum ve çocuk hastanesi, kalp damar ve kardiyoloji hastanesi, onkoloji Hastanesi, fizik tedavi hastanesi, adli psikiyatri hastanesi, kemik iliği merkezi, organ nakli merkezi, inme merkezi, uyku merkezi ve hiperbarik oksijen tedavi merkezini içeriyor.

İleri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi, toplam 628 bin 15 metrekare kapalı alana sahip hastanenin 337 polikliniği, 54 ameliyathanesi, 374 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı bulunuyor. İzmir Şehir Hastanesi, bu özellikleriyle Ege Bölgesi'nin en büyük hastanesi olma niteliğini taşıyor.

İzmir Karşıyaka Çevre Yolu yanındaki alana kurulan hastanenin yapımı, 2017'de başlamıştı.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Valiler Buluşması" programında konuştu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisi hale getirildi
Bakan Uraloğlu: Dörtyol-Hassa projesi ile kesintisiz hizmet sağlanacak
Adalet Bakanı Tunç'tan yargıda uzlaştırma uygulamasına ilişkin açıklama
Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu

Benzer haberler

İzmir Şehir Hastanesinde organ nakli ameliyatları başladı

İzmir Şehir Hastanesinde organ nakli ameliyatları başladı

İzmir'de bir yolcu vapuru karaya çarptı

İzmir'de 2023'te organ bağışı başvurusu 6 bin 500'e ulaştı

İki "Muhammed" tek bedende buluştu

İki "Muhammed" tek bedende buluştu
İzmir'deki kayak merkezi 7 yıl sonra kayakseverleri ağırlamaya hazırlanıyor

İzmir'deki kayak merkezi 7 yıl sonra kayakseverleri ağırlamaya hazırlanıyor
Kalbinde doğuştan "tünel" oluşan bebek, ameliyatla sağlığına kavuştu

Kalbinde doğuştan "tünel" oluşan bebek, ameliyatla sağlığına kavuştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet