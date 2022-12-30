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Sağlık

İngiltere'de hastanelerdeki grip vakaları bir ayda 7 kat arttı

İngiltere'de hastanelerdeki grip vakalarının sayısı geçen aya kıyasla 7 kat arttı.

Zuhal Demirci   | 30.12.2022
İngiltere'de hastanelerdeki grip vakaları bir ayda 7 kat arttı Fotoğraf: Kate Green/AA

Londra

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, bir ay önce günde 520 kişi grip nedeniyle hastanelerde tedavi görürken geçen hafta ise günde 3 bin 746 kişi aynı sebepten hastanelerde tedavi altına alındı.

Geçen hafta hastanelerde yatan hastaların 267'sinin yoğun bakımda olduğu belirtilirken NHS, grip vakalarındaki artışın sağlık hizmetleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği uyarısında bulundu.

Geçen yıl aynı dönemde hastanelerde günde 34 grip vakası ve yatak doluluk oranının yüzde 86 olduğu kaydedilirken bu yıl bu oranın yüzde 93'e yükseldiğine işaret edildi.

NHS yetkilileri, artan vakalar nedeniyle uygun kişilerin Kovid-19 ve grip aşılarını en kısa sürede yaptırması tavsiyesinde bulundu.

"Artan grip rakamları, 'twindemic' korkularımızın gerçekleştiğini gösteriyor"

NHS Ulusal Tıp Direktörü Profesör Sir Stephen Powis, grip vakalarındaki artışa ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu son grip verileri, vakaların sadece bir ayda 7 kat artması ve Kovid-19'un devam eden etkisinin sağlık personelini sert şekilde vurmasıyla 'twindemic' (Kovid-19 ve grip salgınının aynı anda yaşanması) korkularımızın gerçekleştiğini gösteriyor."

Hastalanan NHS personelinin sayısı, geçen ay sonu itibarıyla yüzde 20 artarak 52 bin 556'dan 63 bin 296'ya yükseldi.

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