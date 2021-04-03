Euro
9.57
Dolar
8.12
BIST 100
1,430.19
Altın
1,729.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Gebelere tarama testlerini ruhsatlı merkezlerde yaptırmaları uyarısı

Antalya Genetik Hastalıklar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Duran Canatan, anne adaylarına sağlıklı bireyler için doktorların tavsiye ettiği tarama testlerini yaptırmaları önerisinde bulundu.

Hatice Özdemir Tosun   | 03.04.2021
Gebelere tarama testlerini ruhsatlı merkezlerde yaptırmaları uyarısı

Antalya

Aynı zamanda Çocuk, Hematoloji ve Genetik Uzmanı olan Canatan, AA muhabirine, teknolojinin ilerlemesiyle bugün birçok hastalığın anne karnında tespit edilebildiğini söyledi.

Anne adaylarına doğum öncesi girişimsel olmayan doğum öncesi tarama testi (NIPT) ile hastalıkların tarandığını, doğum sonrası birçok gen hastalığının genetik tanısının da konulabildiğini anlatan Canatan, alınan bir tüp kan örneğiyle sonuca ulaşılabildiğini bildirdi.

Canatan, anne adaylarının teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanması gerektiğini belirterek, "Sağlıklı bireyler için anne adaylarına doktorların tavsiye ettiği tarama testlerini yaptırmalarını öneriyoruz. Testlerin de mutlaka ruhsatlı merkezler tarafından yapılması gerekiyor. Aksi takdirde doğru olmayan sonuçlarla karşılaşabilirler." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 123 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Oxford-AstraZeneca aşısı olan 7 kişi kan pıhtılaşması sonucu öldü
Türkiye aşı tablosu
Azerbaycan'da nüfusun yüzde 80'inin aşılanması hedefleniyor
Hindistan'da günlük Kovid-19 vakası sayısı Eylül 2020'nin ardından en yüksek seviyeye çıktı

Benzer haberler

Gebelere tarama testlerini ruhsatlı merkezlerde yaptırmaları uyarısı

Gebelere tarama testlerini ruhsatlı merkezlerde yaptırmaları uyarısı

Çamaşır asacağı için havanın nasıl olacağını merak eden de meteoroloji müdürlüğünü arıyor

Judoda Antalya Grand Slam müsabakalarında Gülkader Şentürk bronz madalya kazandı

Türk atletizminin hedefi olimpiyatlarda ilk altın madalyayı elde etmek

Türk atletizminin hedefi olimpiyatlarda ilk altın madalyayı elde etmek
Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı
Görme engelli küçük kızları Nehir için biriktirdikleri 45 bin liralık altınları çalındı

Görme engelli küçük kızları Nehir için biriktirdikleri 45 bin liralık altınları çalındı