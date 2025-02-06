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Sağlık

Fas'ta bir yılda 120 ölümün ardından "kızamıkla mücadele planı"

Fas Sağlık Bakanı Emin Tehravi, kızamıktan 120 ölümün kaydedilmesinin ardından salgının yayılmasını engellemek için bir plan benimsendiğini duyurdu.

Khalid Mejdoub, Ali Semerci  | 06.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Fas'ta bir yılda 120 ölümün ardından "kızamıkla mücadele planı"

Rabat

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, hükümet konseyi, Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Eylül 2023'ten bu yana kızamık nedeniyle 120'si ölümle sonuçlanan 25 bin vaka kaydedilmesinin ardından başkent Rabat'ta bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Sağlık Bakanı Tehravi, bakanlığın kızamığın yayılmasını engellemek için ulusal aşılama kampanyasının genişletilmesi ve uzatılması dahil olmak üzere çeşitli önlemleri içeren bir plan ortaya koyduğunu açıkladı.

Tehravi, bu önlemlerin, aşıdan faydalanan 18 yaş altındaki çocuk sayısını 8 milyonun üzerine çıkardığını vurguladı.

Tehravi ayrıca, bakanlığın, sağlık gözetimini yoğunlaştırarak epidemiyolojik izleme kabiliyetlerini güçlendirirken, en çok etkilenen bölgelere hızlı müdahale ekiplerinin konuşlandırılmasının yanı sıra kayıtlı vakalara acil bakım sağlanması için gerekli ilaç ve tıbbi malzemeleri sağladığını ifade etti.

Fas'ta Eğitim Bakanlığı da 3 Şubat'ta kızamığın yayılmasını önlemek için okullarda aşılama, aşırı kalabalığın önlenmesi, bazı vakalarda uzaktan eğitim ve çok sayıda vakanın kaydedildiği okulların kapatılması gibi kapsamlı önlemler almaya başlamıştı.

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