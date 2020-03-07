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Sağlık

Edirne'deki sığınmacı çocuklara aşı yapılıyor

Avrupa hayaliyle yola çıkan sığınmacı ailelerin çocuklarına aşı yapıldı.

Cihan Demirci   | 07.03.2020
Edirne'deki sığınmacı çocuklara aşı yapılıyor

Edirne

Avrupa hayaliyle yola çıkan sığınmacı ailelerin çocuklarına aşı yapıldı.

Pazarkule Sınır Kapısı tampon bölgesinde bekleyişlerini sürdüren sığınmacı aileler Edirne Sağlık Müdürlüğü yetkililerince bilgilendirildi.

Sığınmacı ailelerin 0-15 yaş arası çocuklarına kızamık ve çocuk felci aşısı vuruldu.

Aşı uygulanan çocuklara sağlık görevlilerince çikolata ikram ediliyor.

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının sığınmacılara yönelik hizmetlerine devam ettiğini söyledi.

285 sığınmacı çocuğa kızamık ve çocuk felci aşısı uygulandığını belirten Kalkan, "Çocuk felci ve kızamık aşılarımız genel koruma amacıyla yapıldı. Ayrıca 5 hamile kadına da tetanos aşısı yapıldı. Sağlık Müdürlüğümüzün sığınmacılara yönelik çalışmaları bu bölgede devam ediyor." dedi.

Kalkan, bölgedeki tüm temizlik ve ilaçlama çalışmalarının ise Edirne Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yapıldığını kaydetti.


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