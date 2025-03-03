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Sağlık

DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı

ÖSYM, 20 Nisan'da yapılacak 2025-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile 2025-Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı.

Buğrahan Ayhan  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular, 10 Mart'a kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2025-DUS 1. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınavı Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.

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