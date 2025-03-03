DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı
ÖSYM, 20 Nisan'da yapılacak 2025-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile 2025-Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular, 10 Mart'a kadar sürecek.
Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2025-DUS 1. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınavı Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.