Dolar
34.03
Euro
38.04
Altın
2,511.20
ETH/USDT
2,632.40
BTC/USDT
62,502.00
BIST 100
9,656.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

DUS 1. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS) 1. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Selma Kasap  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
DUS 1. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 9-15 Ağustos 2024 tarihlerinde tercihleri alınan 2024-DUS 1. dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Denizi'nde kanoyla açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor
OGM, "Muğla'da yanan orman alanlarına otel yapılıyor" iddialarını yalanladı
Meteorolojiden 10 il için yerel kuvvetli yağış uyarısı
Bakırköy'de üst geçide çarpan tır devrildi
İstanbul merkezli 6 ilde kaçak ilaç operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

DUS 1. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

DUS 1. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS Ön Lisans sınavının giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM ve Yunus Emre Enstitüsü arasında protokol imzalandı

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 27 Ekim'de yapılacak

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 27 Ekim'de yapılacak
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM hafta sonu 2 sınav düzenleyecek

ÖSYM hafta sonu 2 sınav düzenleyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet