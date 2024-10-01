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Sağlık

DSÖ, Ruanda’ya Marburg virüsüyle mücadele için tıbbi destek verecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ruanda’da 6 kişinin ölümüne sebep olan Marburg virüsünün yayılmasını önlemek için ülkeye tıbbi destek verecek.

Saadet Firdevs Aparı  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
DSÖ, Ruanda’ya Marburg virüsüyle mücadele için tıbbi destek verecek

İstanbul

Ruanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, DSÖ’nün virüsü engelleme amaçlı tedbirleri güçlendirmeye yardımcı olmak üzere acil tıbbi malzemeler ve uzmanlık desteği sağlayacağı aktarıldı.

Klinik bakımın yanı sıra enfeksiyon önleme ve kontrol malzemelerinden oluşan bir sevkiyatın hazırlandığı belirtilen açıklamada, DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti’nin "Ruanda'yı desteklemek ve bu virüsün yayılmasını hızlı ve etkili bir şekilde durdurmak için tüm kritik salgın önlemlerini hızla harekete geçiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cenaze törenlerine sınırlama getirildi

Öte yandan BBC’nin haberine göre, Ruanda Sağlık Bakanlığı, Marburg virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla virüs nedeniyle ölenlerin cenaze törenlerine sınırlama getirdi.

Marburg virüsüyle mücadele için hazırlanan yeni kılavuzda, hastalıktan ölen bir kişinin cenazesine 50'den fazla kişinin katılmaması gerektiği belirtildi. Kılavuzda, hastanedeki hastalara 14 gün boyunca ziyaretçi kabul edilmeyeceği ve hasta başına yalnızca bir bakıcıya izin verileceği aktarıldı.

Ruanda Sağlık Bakanlığı, Marburg virüsü sebebiyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Hastalığın teyit edilmesinden bu yana 20 vaka tespit edildiği, Marburg virüsünden etkilenenlerle temasta bulunan yaklaşık 300 kişinin takibe alındığı bildirilmişti.

Marburg virüsünde ölüm oranı yüzde 88'e kadar çıkıyor

Ebola virüsü ile aynı aileden gelen Marburg virüsünün bulaştığı kişilerde ölüm oranı yüzde 88'lere kadar çıkabiliyor.

Yarasalardan insanlara bulaşan virüs, enfekte kişilere temas yoluyla yayılıyor. Belirtileri arasında ateş, kas ağrıları, ishal, kusma ve bazı durumlarda aşırı kan kaybı görülüyor.​​​​​​​

Dünya Sağlık Örgütü, virüse karşı özel tedavi veya aşının bulunmadığını ancak bir dizi kan ürünü, ilaç ve bağışıklık tedavisinin geliştirildiğini açıkladı.

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