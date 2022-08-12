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Sağlık

DSÖ maymun çiçeği varyantlarına yeni isim verdi

Maymun çiçeğinin Kongo varyantının adı Tür I, Batı Afrika varyantı ise Tür II olarak değiştirildi.

Ömer Faruk Yıldız   | 12.08.2022
DSÖ maymun çiçeği varyantlarına yeni isim verdi Fotoğraf: Nathan Posner/AA

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsünün varyantlarının ismini değiştirme kararı aldı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, ismini 1958'de alan maymun çiçeğinin varyantlarının, virüsün yayıldığı bölgelere göre isimlendirildiği ve DSÖ uzmanlarının, dünya genelinde yayılan bir virüsün varyantlarına ülke ismi verilmemesi gerektiğine dair fikir birliğine vardığı bildirildi.

Bu kapsamda maymun çiçeği türlerinin Roma rakamlarıyla sınıflandırılacağı, Kongo türünün Tür I ve Batı Afrika türünün ise Tür II olarak değiştirildiği kaydedildi.

Maymun çiçeği virüsünün mevcut isminin değiştirilmesi için de sürecin başlatıldığı, bu kapsamda virüsün yeni ismine dair tekliflerin, DSÖ'ye bağlı Uluslararası Sınıflandırma Ailesi (FIC) internet sitesine (icd.who.int/dev11) sunulabileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, bundan sonra virüsler isimlendirilirken kültürel, sosyal, ulusal, bölgesel ve etnik alınganlık içerecek adların verilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

DSÖ'nün verilerine göre, şimdiye kadar 89 ülkede 27 bin 814 maymun çiçeği vakası görülürken, 11 kişi yaşamını yitirdi.


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