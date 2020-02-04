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Sağlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanser Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Zafer Fatih Beyaz   | 04.02.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanser Günü mesajı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erken teşhiste ve kanserle mücadelenin her safhasında, ilgili kurumlarımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kanser tedavisi gören tüm vatandaşlarıma Allah'tan acil şifalar diliyorum. Erken teşhiste ve kanserle mücadelenin her safhasında, ilgili kurumlarımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

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