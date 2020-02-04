Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanser Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erken teşhiste ve kanserle mücadelenin her safhasında, ilgili kurumlarımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
4 Şubat #DünyaKanserGünü vesilesiyle, kanser tedavisi gören tüm vatandaşlarıma Allah'tan acil şifalar diliyorum. Erken teşhiste ve kanserle mücadelenin her safhasında, ilgili kurumlarımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 4, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, şunları kaydetti:
"Kanser tedavisi gören tüm vatandaşlarıma Allah'tan acil şifalar diliyorum. Erken teşhiste ve kanserle mücadelenin her safhasında, ilgili kurumlarımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.