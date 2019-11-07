Euro
6.35
Dolar
5.74
BIST 100
103,544.40
Altın
1,475.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Sağlık

'Çiçek aşısı dünyaya Edirne'den yayıldı'

İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tuncay Zorlu, Osmanlı'nın sağlık hizmetleri konusunda devrinde pek çok ülkeden ileri olduğunu belirtti.

Gökhan Balcı   | 07.11.2019
'Çiçek aşısı dünyaya Edirne'den yayıldı'

Edirne

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tuncay Zorlu, Osmanlı'nın sağlık hizmetleri konusunda devrinde pek çok ülkeden ileri olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Zorlu, Edirne Millet Kıraathanesi'nde Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesince gerçekleştirilen "Osmanlı tıbbının köşe taşları ve Edirne" söyleşine konuşmacı olarak katıldı. Zorlu, Edirne'nin Osmanlı tıbbı anlamında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

"Avrupa'da çiçek hastalığından ölümler oluyor"

Çiçek aşısının dünyaya Edirne'den yayıldığını anlatan Zorlu, "İngiliz elçisinin eşi Lady Montegu arkadaşına yazdığı mektupta 'Burada kimse çiçekten ölmüyor" diye kaydediyor. Bunu söylediği zaman dilimi çok önemli çünkü Avrupa'da bir çiçek salgını var ve yaklaşık yarım milyon kişi çiçek hastalığından hayatını kaybetmiş. Avrupa'da böyle bir dönemde ise Osmanlı çiçek aşısını bulmuş." dedi.

Prof. Dr. Zorlu, kendisi de çiçek hastalığı geçiren Montegu'nun aşının formülünü Avrupa'ya götürdüğünü ve bu sayede Osmanlı'nın bulduğu aşının dünyaya şifa yaydığını kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ANALİZ - Malumun ilamı: 'The Great Hack'
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi
Yemen'de 'ARAMCO' barışı
GÖRÜŞ - Yeni dünya düzeninin ilk kilometre taşı: Barış Pınarı
ABD/PKK angajmanı ve Suriye'nin doğal kaynakları üzerinde kirli hesaplar

Benzer haberler

'Çiçek aşısı dünyaya Edirne'den yayıldı'

'Çiçek aşısı dünyaya Edirne'den yayıldı'

'Bocuk gecesi' ile tanınan köydeki Rum evleri korunacak