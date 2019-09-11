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Sağlık

Cebinde cep telefonu patlayan kişi tedavi altına alındı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde cebindeki cep telefonu patlayan kişi ağır yaralandı.

İsmail Kaya   | 11.09.2019
Cebinde cep telefonu patlayan kişi tedavi altına alındı

Adıyaman

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde cebindeki cep telefonu patlayan kişi, tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Söğütlübahçe köyünde yaşayan Hasan Öner (32), sabah işe gideceği sırada cebindeki cep telefonu henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Öner, patlamanın etkisiyle sağ bacağından ağır yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Sincik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öner, AA muhabirine, olayın şokunu atlatamadığını belirtti.

Tekstil atölyesinde makineci olarak çalıştığını ifade eden Öner, şöyle konuştu:

"Sabah işe gitmek için evden çıktım ve tam servis aracına bineceğim sırada bir patlama sesi duydum. Hemen etrafıma baktım ve sağ ayağımın yandığını gördüm. Çevredekilerden yardım istedim. Kovalarla su getiren vatandaşlar sayesinde yanan ateş söndürüldü. Sağlık görevlilerince hastanede tedavi altına alındım. Bacağımda patlamadan dolayı yanıklar meydana geldi. Tedavim devam ediyor sanırım en az bir ay çalışamayacağım."

Patlamadan dolayı artık telefon kullanmaktan koktuğunu ifade eden Öner, mümkün oldukça evdeki diğer telefonları kendinden uzak tuttuğunu sözlerine ekledi.

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