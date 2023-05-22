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Sağlık

BM: Kolera 43 ülkede 1 milyar kişiyi tehdit ediyor

Birleşmiş Milletlere (BM) göre kolera salgını, 43 ülkede yaklaşık 1 milyar kişiyi tehdit ediyor.​​​​​​​

Gülsüm İncekaya  | 22.05.2023 - Güncelleme : 22.05.2023
BM: Kolera 43 ülkede 1 milyar kişiyi tehdit ediyor

İstanbul

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamada, çok sayıda ülkenin kolera salgınıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Açıklamada, vaka sayılarının arttığı ve kolera salgınıyla ilgili durumun 10 yıl öncesinden daha kötü olduğu belirtildi.

43 ülkede bir milyar kişinin kolera riski altında olduğu kaydedilen açıklamada, özellikle 5 yaş altı çocuklarda bu riskin çok daha yüksek olduğu vurgulandı.

Açıklamada, kolera kaynaklı ölümlerin endişe verici düzeyde arttığına dikkat çekildi. Malavi ve Nijerya'da bu yıl vaka sayılarının beklenenin üzerinde olduğu ifade edilen açıklamada, Malavi, Mozambik, Güney Afrika, Tanzanya, Zambiya ve Zimbabve'de yayılan enfeksiyonların Güneydoğu Afrika’yı çok ciddi bir şekilde etkilediği aktarıldı.

Açıklamada “Bu yılın şubat ve mart aylarında Freddy Kasırgası, Malavi ve Mozambik'te 800 bin kişinin ülke içinde yerlerinden olmasına ve sağlık hizmetlerine ulaşamamasına neden oldu. Dolayısıyla şiddetli yağışlar ve seller, bölgede kolera riskini artırdı." ifadesi kullanıldı.

DSÖ'nün küresel kolera müdahalesinden sorumlu yöneticisi Henry Gray, kolera vakalarının mevsimsel değişiklik gösterebileceğini ve çok daha fazla artabileceğini tahmin ettiklerini kaydetti.

Gray, "Geçtiğimiz on yıllarda kolera salgınıyla mücadelede büyük bir mesafe katedildi. Fakat şu anda durumun geriye gitme riski ile karşı karşıyayız." dedi.

UNICEF ile yakın işbirliği içinde çalıştıklarını ifade eden Gray, 2025 yılına kadar aşı dozlarını iki katına çıkarmak zorunda olduklarını söyledi.

Aşının tek başına çözüm olmadığına işaret eden Gray, "Aşı bir araçtır ancak genel bir çözüm değildir. Su sanitasyonu yatırımları öncelikliler arasında yer almalıdır. Bunun için de acil fonlara ihtiyacımız var." dedi.

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