Euro
10.04
Dolar
8.25
BIST 100
1,455.43
Altın
1,835.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail’in Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik son saldırılarına ilişkin Sakarya’da Orhan Camii önünde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Sağlık

'Biberon çürüğünde gece beslenmesine dikkat' uyarısı

Zonguldak BEÜ Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı Bodrumlu, biberon çürüğünün çocuklarda beslenme sorunlarından gelişim geriliğine yol açabildiğini belirterek, bebeklerin tatlandırılmış gıdalar bulunan biberonlarla uyutulmaması gerektiğini bildirdi.

Gökhan Yılmaz   | 10.05.2021
'Biberon çürüğünde gece beslenmesine dikkat' uyarısı

Zonguldak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ebru Hazar Bodrumlu, biberon çürüğünün çocuklarda beslenme sorunlarından gelişim geriliğine kadar durumlara yol açabildiğini belirterek, bebeklerin tatlandırılmış gıdalar bulunan biberonlarla uyutulmaması gerektiğini bildirdi.

Doç. Dr. Bodrumlu, AA muhabirine, biberon çürüğünü 71 aylık veya daha küçük çocuklarda süt dişlerinde bir veya daha fazla çürük, çürüğe bağlı kaybedilmiş diş veya dolgulu dişin olduğu durum olarak tanımlandığını söyledi.

Küçük yaş grubu çocuklardan bahsedildiğini dile getiren Bodrumlu, "Bu, çok şiddetli ve çok sayıda diş çürüğü varlığıyla hızla ilerliyor. En başta beslenememek, özellikle bebeklerde ağrılı durumlar, çok büyük sorunlar yaşatıyor. Enfeksiyon, apse oluşumu, çocuklarda olduğu için gecikmiş tedaviyle beraber beslenme sorunlarından gelişim geriliğine kadar durumlara yol açabiliyor." ifadelerini kullandı.

Bodrumlu, biberon çürüğünün yaygın olarak görüldüğüne işaret eden Bodrumlu, "Bazı çalışmalarda iki çocuktan birinde erken çocukluk çağı çürükleri gözlenebiliyor." dedi.

- "Düzenli diş hekim kontrolüne gidilmesi önemli"

Bodrumlu, ebeveynlerin bu duruma dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu durumu engellemek için öncelikle doğum öncesinde annenin bilgilendirilmesinden başlamakta fayda var. Biberon çürüklerinin oluşumunda mikroorganizmaların anneden bebeğe geçmesi çok önemli rol oynuyor. Annenin ağız sağlığını yüksek tutmak, aslında en baştaki önleme mekanizması. Bebeğin doğumdan sonra ilk dişi çıkar çıkmaz düzenli diş hekim kontrolüne gidilmesi ve her beslenmeden sonra bebeğin ağzının nemli bir bezle ya da gazlı bezle mutlaka temizlenmesi gerekmektedir. Ayrıca bebeğin gece beslenmesine çok dikkat edilmesi gerekiyor. Geceleyin tükürük akışının azalmasıyla çürüğe daha yatkın bir ortamın oluşması nedeniyle içeriğinde özellikle tatlandırılmış gıdalar bulunan biberonlarla çocuğun uyutulmaması çok önemli bir faktör."

Doç. Dr. Bodrumlu, biberon çürüğüyle mücadelede en önemli silahın florürlü diş macunu kullanmak olduğunu sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 673 bini aştı
'Tarifi mümkün olmayan ağrılar çektim'
Avrupa'ya açılan sınır kapılarında 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması sürüyor
Japonya hükümeti günlük 1 milyon Kovid-19 aşı vurmayı planlıyor
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,3 milyonu aştı

Benzer haberler

'Biberon çürüğünde gece beslenmesine dikkat' uyarısı

'Biberon çürüğünde gece beslenmesine dikkat' uyarısı

Evlat hasretini kol kanat gerdiği kızıyla gideren koruyucu annenin Anneler Günü mutluluğu

Yürüme engelli annenin en büyük destekçisi, büyük fedakarlıklarla büyüttüğü engelli çocukları oldu

Fedakar sağlık çalışanı anneler salgın sürecinde çocuklarından ayrı kaldıkları günleri unutamıyor

Fedakar sağlık çalışanı anneler salgın sürecinde çocuklarından ayrı kaldıkları günleri unutamıyor
Evlat sahibi kadın doktorlardan hasta çocuklara 'anne şefkati'

Evlat sahibi kadın doktorlardan hasta çocuklara 'anne şefkati'
İzmir'deki depremde 2 çocuğunu kaybeden annenin en yalnız Anneler Günü

İzmir'deki depremde 2 çocuğunu kaybeden annenin en yalnız Anneler Günü