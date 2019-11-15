Euro
6.34
Dolar
5.75
BIST 100
104,897.60
Altın
1,465.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Bakanlık 'intihar vakaları'nı araştırmak için komisyon kurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "intihar vakaları ve etkileri"ni araştırmak üzere araştırma komisyonu kuruldu.

Aybüke İnal   | 15.11.2019
Bakanlık 'intihar vakaları'nı araştırmak için komisyon kurdu

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "intihar vakaları ve etkileri"ni araştırmak üzere araştırma komisyonu kuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Birkaç haftadır gündemde olan intihar vakaları nedeniyle derin üzüntü duyulduğu" ifade edildi.

Açıklamada, bu vakaların kamuoyuyla paylaşım biçimlerinin durumu daha hassas bir noktaya getirdiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere bakanlığımız tarafından bir araştırma komisyonu kuruldu. Araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla detaylı bir rapor halinde paylaşacağız. Yaşanan bu üzücü olaylara ilişkin görüntüler, mağdur aileleri olduğu kadar toplumu da defaatle yaralamaktadır. Bu nedenle vakalara ait görüntülerin paylaşılmaması konusunda tüm vatandaşlarımızdan duyarlılık beklemekteyiz.

Derin üzüntü duyduğumuz bu süreçte, basın mensuplarımızın da kullanılan dil, video ve fotoğraflarla ilgili üst düzeyde hassasiyet göstereceğine inanıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Doğu Akdeniz’deki AB oyununu nasıl bozabilir?
ABD’nin Yunanistan'daki askeri üslere ilgisi artıyor
AB'nin yeni kör düğümü: Avrupalı DEAŞ'lılar
Erdoğan-Trump görüşmesi: Sabotaj çabaları boşa çıktı
Aramco'nun halka arzı: Karbon kapitalizm genişlerken

Benzer haberler

Bakanlık 'intihar vakaları'nı araştırmak için komisyon kurdu

Bakanlık 'intihar vakaları'nı araştırmak için komisyon kurdu

Belgeli 3 bin 700 çocuk bakıcısına 1300 lira destek

Bakan Selçuk'tan otizmli çocukların 'yuhalanmasına' tepki

Mecliste 'sigara ile mücadele' toplantısı yapıldı

Mecliste 'sigara ile mücadele' toplantısı yapıldı
Devlet korumasındaki 2 bin 183 genç kamuya atandı

Devlet korumasındaki 2 bin 183 genç kamuya atandı
Çocuklara ihmal, istismar ve şiddet konularında farkındalık eğitimi verilecek

Çocuklara ihmal, istismar ve şiddet konularında farkındalık eğitimi verilecek