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Sağlık

Bakan Koca'dan Organ Bağışı Haftası paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, organ bağışı konusunda ön yargıları aşmış 638 bin 306 örnek insan bulunduğunu, ancak bu sayının az olduğunu belirtti.

Yeşim Sert Karaaslan   | 06.11.2022
Bakan Koca'dan Organ Bağışı Haftası paylaşımı

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"Organ bağışı konusunda ön yargıları aşmış 638 bin 306 örnek insan var ama bu sayı çok az. Çünkü bağışçı olunsa bile nakil ancak beyin ölümü yoğun bakımda solunum cihazına bağlıyken gerçekleşen kişilerden yapılabiliyor. Karaciğer ve böbrek bağışı ise her zaman mümkün."

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