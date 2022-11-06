Bakan Koca'dan Organ Bağışı Haftası paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, organ bağışı konusunda ön yargıları aşmış 638 bin 306 örnek insan bulunduğunu, ancak bu sayının az olduğunu belirtti.
Ankara
Koca, sosyal medya hesabından, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Fahrettin Koca, şunları kaydetti:
"Organ bağışı konusunda ön yargıları aşmış 638 bin 306 örnek insan var ama bu sayı çok az. Çünkü bağışçı olunsa bile nakil ancak beyin ölümü yoğun bakımda solunum cihazına bağlıyken gerçekleşen kişilerden yapılabiliyor. Karaciğer ve böbrek bağışı ise her zaman mümkün."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Organ bağışı konusunda önyargıları aşmış 638.306 örnek insan var. Ama bu sayı çok az. Çünkü bağışçı olunsa bile, nakil, ancak, beyin ölümü yoğun bakımda, solunum cihazına bağlıyken gerçekleşen kişilerden yapılabiliyor. Karaciğer ve böbrek bağışı ise her zaman mümkün. pic.twitter.com/33DUikzIU2— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 6, 2022