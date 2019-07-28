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Sağlık

Bakan Koca'dan halk ozanının tedavisine destek

Sağlık Bakanı Koca, gırtlak kanseri teşhisi konulan ve tedavisi için yardım talebinde bulunulan halk ozanı Engin Nurşani'ye gerekli desteğin verileceğini açıkladı.

Muhammed Ali Toruntay   | 28.07.2019
Bakan Koca'dan halk ozanının tedavisine destek

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gırtlak kanseri tanısı konulan ve tedavisi için yardım talebinde bulunulan halk ozanı Engin Nurşani'ye gerekli desteğin sağlanacağını bildirdi.

Gırtlak kanseri nedeniyle bir süre önce sesini kaybeden halk ozanı Aşık Ali Nurşani, aynı hastalığa yakalanan ve kendisi gibi ozan oğlu Engin'in tedavisi için sosyal medyadan yardım talebinde bulundu.

Kısa sürede ilgi gören ve hızla paylaşılan mesaja Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da destek verdi.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Değerli halk ozanımız için gerekli işlemler Bakanlığımızca başlatılmıştır. Hassasiyetinize ve halkımızın ozanımız için verdiği desteğe ayrıca teşekkür ederim." paylaşımında bulundu.


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