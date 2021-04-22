Euro
9.98
Dolar
8.31
BIST 100
1,335.94
Altın
1,786.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İklim Liderler Zirvesi'ne Çankaya Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılıyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasındaki Kasımpaşa maçının hazırlıklarına Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu
logo
Sağlık

Bakan Koca: Çok yakında Sputnik V aşısı da devreye girecek

Sağlık Bakanı Koca, "Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim." dedi.

Ahmet Sertan Usul   | 22.04.2021
Bakan Koca: Çok yakında Sputnik V aşısı da devreye girecek

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.

Koca, "Vaka sayılarındaki artış hızı azaldı. Bundan sonra kısıtlama ve tedbirlere uyumla vaka sayısı düşecek." dedi.

Kovid-19'da Hindistan varyantı konusunda Bakan koca, "Ülkemizde henüz bu varyant tespit edilmese de yine hızlı bulaşan bu varyanta karşı da tedbirler alınmıştır." ifadesini kullandı.

"Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim." diyen Koca, şunları söyledi:

"İnaktif aşı adayımız Faz-2 çalışmasını tamamlamak üzere. Mayıs ayı içinde son adım olan Faz-3 aşamasına geçecektir.

Bugünlerde üçüncü bir inaktif aşımızın daha Faz-1 klinik çalışması Ankara Şehir Hastanemizde başlayacaktır."

"Türkiye 7 farklı aşı platformu ile kendi gücünü elde etme yolunda önemli adımlar atmaktadır."

Koca, "Birileri Bilim Kurulumuzu hedef alarak, bilime saygısının olmadığını saldırganca haykırsa da buna siyasi karşılık vererek parçası olmayacağım." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "(İnsanlar ölüyor bunlar izliyor) demek önce bilim insanlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, hasta yakınlarımıza, kurallara uyarak mücadeleye katılan tüm vatandaşlarımıza hakaret etmektir. Başarıyla yürütülen çalışmalar kimseye siyaseten kayıp yaşatmaz. Mevcut yönetimin mücadelede başarılı olmak için gayret etmesi yönetime karşı siyasi hesapları olanları öfkelendirmemeli." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 569 bin 405'e yükseldi
Kazakistan Kovid-19’a karşı toplu aşılama sürecinde yerli aşıyı uygulamaya başlayacak
Afrika'ya gönderilen bazı Kovid-19 aşıları son kullanma tarihi geçmesine rağmen 'kullanılabilecek'
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, salgınla mücadeleye ilişkin tedbirleri duyurdu
İran'da son 24 saatte 453 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Bakan Koca: Çok yakında Sputnik V aşısı da devreye girecek

Bakan Koca: Çok yakında Sputnik V aşısı da devreye girecek