Bakan Koca 6 ilin sağlık müdürüyle videokonferans ile görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle videokonferans görüşmesi yaptı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, dün Ankara, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Diyarbakır ve İzmir'in sağlık müdürleriyle yaptığı il değerlendirme toplantılarıyla ilgili paylaşımında, "6 ilimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Yeni tedbirleri, sahadaki ihtiyaçları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." ifadelerini kullandı.
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26 AĞUSTOS İL DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI. 6 ilimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Yeni tedbirleri, sahadaki ihtiyaçları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik. pic.twitter.com/KUJ6caEv4o— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 26, 2020