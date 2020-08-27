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Sağlık

Bakan Koca 6 ilin sağlık müdürüyle videokonferans ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle videokonferans görüşmesi yaptı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 27.08.2020
Bakan Koca 6 ilin sağlık müdürüyle videokonferans ile görüştü

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, dün Ankara, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Diyarbakır ve İzmir'in sağlık müdürleriyle yaptığı il değerlendirme toplantılarıyla ilgili paylaşımında, "6 ilimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Yeni tedbirleri, sahadaki ihtiyaçları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." ifadelerini kullandı.

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