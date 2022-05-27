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Sağlık

Arjantin'de ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Arjantin'nin Buenos Aires eyaletinde meskun bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığı kaydedildi.

Muhammed Emin Canik   | 27.05.2022
Arjantin'de ilk maymun çiçeği vakası görüldü Fotoğraf: Mariano Gabriel Sanchez/AA

Buenos Aires

Arjantin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 22 Mayıs'ta vücudunda döküntü ve ateş şikayetiyle tedavi ve karantina altına alınan, 28 Nisan ila 16 Mayıs tarihlerinde İspanya'da bulunmuş, Buenos Aires eyaletinde meskun bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığı kaydedildi.

Bu vakayla Latin Amerika bölgesindeki ilk maymun çiçeği virüsü Arjantin'de görüldü.

Ayrıca İspanya'dan Buenos Aires eyaletine ziyarete gelen bir kişinin maymun çiçeği virüsü şüphesiyle tedavi altına alındığı belirtildi.

Şüpheli vakanın ülkeye 25 Mayıs'ta geldiği, 26 Mayıs'ta belirtiler göstermeye başladığı ve ilk vakanın rastlandığı kişiyle temasının bulunmadığı duyuruldu.

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