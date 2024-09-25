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Sağlık

Araştırmaya göre dünyada her 3 çocuktan en az 1'i miyop

Çin'de yapılan bir araştırma, her 3 çocuktan en az 1'inde uzağı iyi görememe sorunu olan miyopinin bulunduğunu ortaya koydu.

Şilan Turp  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Araştırmaya göre dünyada her 3 çocuktan en az 1'i miyop Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Ankara

Çin'deki Sun Yat-Sen Üniversitesinden bilim insanlarınca yürütülen çalışma kapsamında, farklı kıtalardaki 50 ülkeden toplam 5 milyondan fazla çocuk ve gencin uzağı görme seviyeleri incelendi.

İnceleme sonucunda araştırmacılar, her 3 çocuktan en az birinin miyop olduğunu ortaya koydu.

Bu oranın zaman içinde artmasını beklediklerini ifade eden araştırmacılar, 2050 yılına kadar yaklaşık 740 milyon çocuk ve gençte miyopi kusurunun olabileceği sonucuna vardı.

Miyopinin 1990-2023 yıllarında 3 kat artarak yüzde 36'ya yükseldiğini tespit eden araştırmacılar, iç mekanlarda geçirilen sürenin Kovid-19 salgınıyla artmasıyla bu göz kusurunun "önemli ölçüde" yükseldiğini belirtti.

Genetiğe bağlı olarak da ortaya çıkan miyopide dış etkenlerin önemine dikkati çeken araştırmacılar, uzağı net görememe sorununun çocukların eğitime daha erken yaşlarda başladığı Asya kıtasında Afrika'ya kıyasla 7 kat daha yaygın olduğunu aktardı.

Ekrana uzun süre maruz kalmanın miyopi riskini artırdığını belirten araştırmacılar, erkek çocuklarına kıyasla dışarıda daha az vakit geçiren kız çocuklarının evde okuma, yazma, bilgisayar oyunları oynama veya telefon ekranına uzun süre bakma gibi "yakın mesafeden bakmayı gerektiren aktiviteler"le meşgul olduğunu kaydetti. Araştırmacılar, bu durum nedeniyle de kızlarda erkeklere kıyasla daha fazla miyopinin saptandığını belirtti.

Araştırmanın yazarları, "Miyopinin gelecekte küresel bir sağlık sorunu haline gelebileceğini kabul etmek çok önemli." ifadesini kullandı.

Araştırma, "British Journal of Ophthalmology" dergisinde yayımlandı.

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