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Sağlık

Alman BioNTech, Medigene ile kanser tedavisinde iş birliği yapacak

Alman biyoteknoloji firmaları BioNTech ve Medigene'nin, kanser ve diğer hastalara yönelik immünoterapi tedavileri geliştirmek için iş birliği yapacağı bildirildi.

Bahattin Gönültaş   | 22.02.2022
Alman BioNTech, Medigene ile kanser tedavisinde iş birliği yapacak

Berlin

BioNTech ve Medigene'den yapılan ortak açıklamada, söz konusu tedavileri bulma iş birliğinin ilk aşamasının 3 yıl süreceği belirtildi.

Açıklamada, BioNTech'in Medigene'den halen klinik öncesi geliştirme aşamasında olan TCR immünoterapilerinin teknoloji lisanslarını devralacağının altı çizilerek, BioNTech’in iş birliğiyle ortaya çıkartılacak tüm immünoterapi tedavilerinin dünya çapında geliştirme ve pazarlama haklarını elinde tutacağı ifade edildi.

Açıklamaya göre, BioNTech, Medigene’ye 26 milyon avro ön ödeme yapacak ve iş birliği döneminde şirkete araştırma fonu sağlayacak.

İki şirket arasındaki iş birliğinin, kanser tümörleri tedavi etmek için kullanılabilecek TCR tedavilerinin geliştirilmesi için birden fazla hedef içereceği ifade edilen açıklamada, Medigene’nin her program başına başarı ödemesinin yanı sıra satışlarda telif ücreti alacağı belirtildi.

TCR tedavileri, vücudun savunma sistemini kanser hücrelerini tanıyıp yok edebilecek şekilde harekete geçirmeyi amaçlayan kanser immünoterapileri arasında yer alıyor.

Bu tedavide doktorlar, bağışıklık sisteminden T hücrelerini hastadan alarak, kanser hücrelerini düşman olarak tanımaları için genetik olarak değiştiriyor ve hastaya geri veriyor.

Dünyanın önde gelen ilaç geliştiricileri Bayer, Novartis ve Johnson & Johnson gibi şirketler de bu alanda araştırmalar yapıyor.

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