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Sağlık

29 bin 689 sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını söyledi.

Ayşe Büşra Erkeç   | 07.07.2019
29 bin 689 sağlık personeli alınacak

İstanbul

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını bildirdi.

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