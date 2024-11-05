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Sağlık

2024-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2. dönem yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Buğrahan Ayhan  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
2024-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 21-31 Ekim'de tercihleri alınan 2024-TUS 2. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

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